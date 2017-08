AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: un morto sull'A1 (ultime notizie, oggi 11 agosto 2017)

Autostrade, Foto La Presse

TRAFFICO PER INCIDENTE MORTALE SULL'A1

Purtroppo le autostrade italiane ci raccontano ancora un fatto di cronaca nera. Infatti ieri c'è stato un brutto incidente sull'A1 Milano-Napoli dove abbiamo visto perdere la vita a una persona. L'uomo era un cinquantaduenne che era alla guida di un autocarro che si è scontrato contro uno pneumatico di un tir che veniva dalla carreggiata contraria. La ruota persa dall'altro mezzo, secondo la ricostruzione della Polizia Stradale della sottosezione Roma Nord, era del semirimorchio posteriore della vettura. Questo ha portato a finire fuori strada il mezzo pesante in questione. Il tutto è avvenuto al chilometro 503 precisamente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina come racconta RomaToday.it. Nonostante l'intervento tempestivo dei mezzi di soccorso per il camionista non c'è stato niente da fare. I vigili del fuoco sono riusciti a tirarlo fuori dal mezzo quando era purtroppo già privo di vita.

AUTOSTRADE, TRATTI CHIUSI E TRAFFICO

La notte che ci ha portato ad oggi, venerdì 11 agosto 2017, è stata caratterizzata sulle autostrade italiane anche dalla chiusura di alcuni tratti a causa di lavori. Le situazioni in questioni potrebbero portare a diverse situazioni complicate anche nella giornata di oggi per quanto riguarda il traffico. Sarà quindi utile consultare con attenzione il portale istituzionale Autostrade.it che ci fornisce sempre utili consigli e gli aggiornamenti in tempo reale che raccontano l'evoluzione della situazione. Sono state due le situazioni più complicate delle ore notturne. Partiamo dall'A3 Napoli-Salerno dove al chilometro 2.3 direzione Reggio Calabria dove troveremo chiusa l'entrata San Giovanni fino alle ore sei. Non ha orario il cantiere sull'A24 Roma-Teramo dove al chilometro 11.1 direzione Roma è stato chiuso al traffico il tratto tra il nodo A24/A1 Milano-Napoli se si proviene da Teramo. Durante la giornata di oggi si dovrebbe sistemare tutto e allora potrà essere ripristinato normalmente il traffico.

