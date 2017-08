CAMPIONE DI KICKBOXING SVENTA RAPINA/ Andrea Galbiati salva nonna e nipotino da scippatore: tunisino arrestato

Immagine di repertorio (LaPresse)

I valori di rispetto, coraggio e lealtà li conosce bene Andrea Galbiati, 47enne di Monza e campione di kickboxing, tanto da metterli in atto non solo nelle varie competizioni sportive che lo hanno visto protagonista nel corso della sua ricca carriera ma anche e soprattutto nella vita di tutti i giorni. Lo scorso giovedì, il due volte campione del mondo si è trovato ad essere spettatore di un episodio di scippo avvenuto nel primo pomeriggio in via Negrinelli a Cologno Monzese, a scapito di una nonna che si trovava in compagnia del nipotino di 4 anni. L'anziana donna 67enne, secondo quanto rivelato da Corriere.it, era intenta ad accompagnare il piccolo quando, intorno alle 13:00 è stata aggredita da un uomo che, urtandola volontariamente l'avrebbe fatta rovinosamente cadere a terra insieme al nipotino, strappandole la catenina d'oro che portava al collo. Nei pressi del luogo teatro dello scippo fortunatamente si trovava anche Andrea Galbiati, il quale non ci ha pensato due volte ad intervenire e mettere in salvo nonna e nipotino.

CAMPIONE DI KICKBOXING SVENTA RAPINA E FA ARRESTARE MALVIVENTE

NONNA E NIPOTINO IN SALVO

Il pluricampione mondiale ed europeo di kickboxing, Andrea Galbiati, alla vista del violento scippo ai danni dell'anziana signora si è prontamente messo all'inseguimento del malvivente, in una corsa durata appena 600 metri. Raggiunto lo scippatore, lo ha atterrato facilmente e immobilizzato prima di allertare i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno provveduto all'identificazione del ladro ed al suo arresto. Si tratta di un tunisino 41enne, irregolarmente in Italia e pregiudicato, nonché senza fissa dimora. In contemporanea all'arresto, un'ambulanza del 118 ha provveduto a prendersi cura della nonna e del nipotino, entrambi trasportati all'ospedale milanese San Raffaele a causa di alcune lievi ferite riportate durante la caduta. Paura a parte, la 67enne, già dimessa, se la caverà con 7 giorni di prognosi, mentre un solo giorno per il bambino. Sicuramente per lui, Andrea Galbiati diventerà un nuovo eroe da stimare ed imitare.

