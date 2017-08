CHELSEA MANNING/ Foto in costume da bagno del transgender di Wikileaks: “questa è la libertà”

Chelsea Manning (Foto Instagram)

Da Wikileaks a star di Vogue: così Chelsea Manning, l'ex soldato al centro del caso legato alla diffusione di informazioni riservate e che durante la sua detenzione in carcere cambiò sesso, torna a far parlare di sé. Chelsea ha posato in costume da bagno rosso in spiaggia per Vogue di settembre, immortalata da Annie Liebovitz. Lo stesso scatto scelto anche nell’ultimo post per il suo profilo Instagram sul quale ha scritto: "Immagino che sia questo l’aspetto della libertà". Una immagine che sul social fotografico ha già raccolto oltre 15 mila like in un solo giorno, ricevendo una pioggia di commenti e messaggi di supporto. L'ex soldato transgender graziato dopo la condanna come talpa nella vicenda legata a Wikileaks, si è raccontato su Vogue asserendo: "Non vivo nella paura. Sono così felice di potermi mostrare, di essere libera, di camminare per la strada".

CHELSEA MANNING, LA FOTO IN COSTUME DA BAGNO DIVENTA VIRALE

LA RITROVATA LIBERTÀ

Per Chelsea Manning la libertà è arrivata dopo sette anni vissuti in carcere in seguito alla decisione dell'ex presidente Usa Barack Obama di concederle la grazia. L'arresto era avvenuto nel 2013 in Iraq con l'accusa di aver diffuso 700mila pagine di documenti classificati. Per questo reato era stata condannata a 35 anni di reclusione. Sarebbe stato questo il tempo in cui sarebbe rimasta dietro le sbarre se non fosse intervenuto in suo favore Obama. Al mensile newyorkese, la Manning, oggi 29enne, si è raccontata a 360 gradi parlando non solo della sua ritrovata libertà, la quale trova la massima rappresentazione nello scatto in costume da bagno già diventato virale, ma anche della sua vita e della sua "diversità". "Quando ero piccola sapevo di essere diversa dagli altri", ha dichiarato. "Ho passato tantissimo tempo a chiedermi cosa ci fosse di sbagliato in me. Poi ho trovato la forza di comprendere chi fossi davvero", ha aggiunto. Tra i suoi valori, dice ancora la Manning, ci sono quelli della responsabilità e della compassione. Il suo segreto di felicità? "Fare e essere ciò che si è davvero perché, qualsiasi cosa accada, c’è qualcuno che ti ama in modo incondizionato". Durante il suo periodo di detenzione ha cambiato sesso ma soprattutto, come scrive oggi Vogue, "ha cambiato il corso della storia", dando spazio finalmente a se stessa. E nel suo futuro chissà che non ci sia in serbo un ruolo in politica.

guess this is what freedom looks like ?????????????????????????? @voguemagazine http://vogue.cm/27k62Rh ?????? Un post condiviso da Chelsea E. Manning (@xychelsea87) in data: 10 Ago 2017 alle ore 05:12 PDT

