Estrazione/ Eurojackpot, oggi n. 32/2017: numeri vincenti! (11 agosto)

Estrazione Eurojackpot

È tempo di fare festa, perché stasera è in programma l'estrazione di Eurokackpot. Oggi è venerdì e quindi torna l'imperdibile appuntamento con la fortuna. La sfida con il resto d'Europa riparte insieme alla caccia ai numeri vincenti. Avete espresso un desiderio stanotte guardando le stelle cadenti? Magari avete chiesto di indovinare la combinazione fortunata di oggi... Perché infatti chiedere che venga esaudito un solo sogno quando c'è Eurojackpot che può realizzarne diversi? Il montepremi è salito a 37 milioni di euro, quindi c'è spazio per qualsiasi progetto. Chissà quali intendono realizzare i due fortunati che nell'ultima estrazione hanno realizzato il 5+0, vincendo così 248.969,30 euro ciascuno. Ci sarebbe spazio ad esempio per una bella casa, una macchina nuova o un investimento a livello professionale... Non è andata male neppure ai due italiani che hanno realizzato il 4+2 e quindi ottenuto 5.723,40 euro ciascuno.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 11 AGOSTO 2017

Non avete scuse per disertare l'appuntamento con la fortuna che vi offre Eurojackpot, visto che giocare è semplice. E potete farlo anche online, quindi senza uscire di casa se non avete modo di raggiungere la vostra ricevitoria di fiducia. Dovete scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. Poi è solo una questione di attesa: dovrete aspettare l'estrazione per scoprire se avete vinto e quindi per quale delle 12 categoria di vincita. Sono diverse le strade per vincere a Eurojackpot: si passa dal premio più ambito, il jackpot milionario europeo riservato a chi realizza il 5+2, a quello consolatorio, il 2+1. La nostra speranza è che qualcuno di voi riesca a migliorare i risultati "azzurri", a portare cioè più in alto l'Italia. Non c'è sicuramente da lamentarsi dopo le ultime vincite, ma si può fare senza dubbio meglio. Qui comunque troverete i numeri vincenti: seguiremo l'estrazione di Eurojackpot in diretta per fornirvi il prima possibile la combinazione fortunata. Nel frattempo ecco quanto accaduto la scorsa settimana. I numeri vincenti di Eurojackpot dell'ultima estrazione sono stati: 18-39-44-46-47, Euronumeri 4-6. Buona fortuna!

ESTRAZIONE CONCORSO SISAL - EUROJACKPOT N°32 DEL 11/08/2017

-

Euronumeri: -

(Fonte: Sisal)(Vi ricordiamo di controllare le vincite per le estrazioni del Eurojackpot e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria, si declina ogni responsabilità per eventuali errori telematici nei numeri riportati)

© Riproduzione Riservata.