IL METEO/ Allarme siccità al centro-sud (oggi, 11 agosto 2017)

ALLARME SICCITÀ, ANCORA NIENTE PIOGGIA AL CENTRO-SUD

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 11 agosto 2017, parlano ancora di temporali al nord e sole e caldo al centro-sud. Per questo va sottolineata l'allerta meteo legata alla siccità. Tutti ricorderanno i problemi visti a Bracciano con grande preoccupazione per la situazione in cui versava il lago omonimo. E' così che si spera possa arrivare la pioggia anche al meridione dove si rischia di vivere giornate complicate soprattutto dal punto di vista dell'agricoltura. Questo non solo per l'assenza del pioggia ma per il fatto che il caldo continuerà ad essere intenso con picchi anche di quaranta gradi nei prossimi giorni. Mentre al nord arriva un vortice ciclonico che dovrebbe rinfrescare anche l'aria al sud si sentono ancora in maniera importante gli effetti dell'anticiclone Lucifero che fino a una settimana fa aveva scaldato anche eccessivamente tutta la nazione.

METEO, I TEMPORALI COLPISCONO IL NORD

Le previsioni del tempo ci parlano di un settentrione in grande difficoltà per la giornata di oggi, venerdì 11 agosto 2017. Continuano infatti le precipitazioni con importante frequenza e diverse situazioni di allerta meteo. Si parte dalla mattina quando tutto l'arco delle Alpi sarà colpito dalla pioggia partendo da occidente dove pioverà su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria fino ad arrivare a oriente su Friuli Venezia Giulia e Veneto. Rimarrà esclusa dalle precipitazioni l'Emilia Romagna. Nel pomeriggio la situazione precipiterà soprattutto in Liguria dove scatteranno forti acquazzoni. Per quanto riguarda invece il centro-sud del nostro paese il cielo sarà ancora piuttosto tranquillo, con qualche nuvola sulla costiera tirrenica ma tutto sommato cielo estivo e sole un po' ovunque. Le temperature minime saranno registrate nella mattinata quando ad Aosta ci saranno appena quindici gradi. le massime del pomeriggio invece saliranno fino ai trentotto di Bari.

