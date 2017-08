INCENDIO A LONDRA/ Video, evacuata stazione Oxford Circus: treno in fiamme (ultime notizie)

Incendio a Londra, evacuata Oxford Circus (Foto: da Twitter)

ALLARME INCENDIO ALLA STAZIONE OXFORD CIRCUS

Paura a Londra per un altro incendio: è divampato alla stazione Oxford Circus, che è stata subito chiusa. Una carrozza di un treno della metropolitana è andata in fiamme e si è diffuso così un fumo denso, causando un'evacuazione di messa. Alcuni testimoni hanno parlato di una scena «terrificante». Altri hanno riferito di un'odore di plastica bruciata. La linea Bakerloo è stata dunque sospesa ed è stato lanciato l'allarme, ma il fumo è stato segnalato anche a Victoria. Immediato l'intervento del London Fire Brigade e della British Transport Police. Un portavoce di TFL ha dichiarato: «La stazione attualmente è chiusa a causa di un allarme incendio. Non c'è nessuno in stazione, tutte le linee che la attraversano non si fermano». L'azienda del trasporto locale londinese ha consigliato ai pendolari e turisti di usare il sito per trovare percorsi alternativi. Intanto i vigili del fuoco britannici stanno indagando per scoprire le cause dell'incendio: «Siamo stati chiamati e stiamo investigando sull'incendio. Siamo sulla scena», ha dichiarato un portavoce del London Fire Brigade.

Fire on the bakerloo line Oxford circus today - great Friday start pic.twitter.com/SVtZxWClDi — Joe Bunting (@jnzbunting) 11 agosto 2017

Police arrive at Oxford Circus pic.twitter.com/0kOdfJ85qb — Tom Richell (@tomrichell) 11 agosto 2017

