Incidente stradale/ Racale, ubriaco alla guida travolge intera famiglia (11 agosto 2017)

Grave incidente stradale questa notte sulla Racale-Ugento, in Puglia. Un turista 30enne, a bordo della sua Maserati, ha travolto un'intera famiglia che stava rientrando dai festeggiamenti di San Lorenzo. Ubriaco alla guida, lo svizzero non avrebbe rispettato uno stop, finendo contro una Fiat Multipla. L'impatto è stato molto violento: l'auto con a bordo la famiglia è finita contro un muro. Le condizioni dei genitori e delle piccole figlie sono apparse subito preoccupanti. Tra l'altro è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare un principio di incendio che aveva interessato la Maserati. Stando a quanto riportato dal Corriere Salentino, il conducente è stato sottoposto a esami tossicologici e alcolemici. Dopo i risultati è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, contestualmente gli è stata ritirata la patente. L'auto invece è finita sotto sequestro. Per la famiglia, condotta in ospedale, prognosi di 40 giorni.

INCIDENTE STRADALE, ULTIME NOTIZIE 11 AGOSTO 2017

AVEZZANO, AUTO SI RIBALTA: FERITA UNA RAGAZZA

Un incidente stradale è avvenuto nella notte a Palermo, in viale Regione Siciliana. Un'auto si è ribaltata nel sottopasso dell'ex motel Agip, vicino via Leonardo da Vinci. Subito sono intervenuti sul posto polizia municipale, vigili del fuoco e 118. Il conducente della Fiat panda di colore rosso è rimasto illeso, mentre la ragazza che viaggiava in auto lato passeggero sembra essere rimasta ferita, ma per fortuna non gravemente. Soccorsa, è stata poi condotta in ospedale: la sala operativa di via Dogali ha fatto sapere che le sue condizioni non destano preoccupazione. Stando ad una prima ricostruzione dell'incidente stradale, riportata dal Giornale di Sicilia, la persona alla guida, nella corsia in direzione Catania, avrebbe perso il controllo del mezzo, che quindi si è ribaltato ed è finito contro il muro del sottopasso. A fornire maggiori dettagli è un testimone, che ha PalermoToday ha raccontato: «Sono stato il primo a soccorrere la ragazza che, per fortuna aveva la cintura di sicurezza. Un'auto le ha tagliato la strada, chi guidava ha perso il controllo e l'auto si è ribaltata».

