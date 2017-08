NOTTE DI SAN LORENZO/ Oggi le stelle cadenti, via allo show delle effemeridi (11 agosto)

Notte di San Lorenzo, oggi stelle cadenti al massimo

La Notte di San Lorenzo è terminata il 10 agosto, con la caduta delle Stelle Cadenti che come da tradizione rappresentano le lacrime del Santo? Niente affatto, perché quest’anno la caduta delle meteore “Perseidi” raggiungerà il suo apice nelle giornate di venerdì 11 e di sabato 12 agosto. Questo in realtà non rappresenta un’anomalia particolare, visto che la caduta delle Perseidi si sviluppa storicamente nel periodo dal 9 al 14 agosto, e non è certo la prima volta che la tradizionale notte del 10 non rappresenta in realtà il picco del fenomeno. Dunque chi per qualunque motivo avesse perso l’occasione di passare una serata romantica col naso all’insù, potrà rimediare sia stasera sia domani, magari trovandosi un punto di osservazione particolarmente favorevole, in qualche postazione in montagna o magari al mare in una zona di spiaggia poco frequentata, che possa favorire l’osservazione del cielo stellato.

NOTTE DI SAN LORENZO

VENERDì E SABATO PIOGGIA DI STELLE CADENTI

Anche perché quest’anno chi è rimasto in città, già storicamente svantaggiato per provare a scovare nel cielo le stelle cadenti, partirà con un handicap supplementare. Infatti per la Notte di San Lorenzo del 2017 la Luna si presenterà particolarmente brillante, avendo ormai messo da parte l’eclissi di lunedì scorso ed essendo tornata più splendente che mai in cielo. Per la precisione, secondo gli esperti, al settanta per cento delle sue potenzialità, il che sarà sufficiente per regalare al cielo quel surplus di luce che metterà in difficoltà chi andrà a caccia della stella più bella, grazie alla quale magari esprimere quel desiderio che sta tanto a cuore. Dunque bisognerà aguzzare la vista in maniera particolare soprattutto se non si sarà in “pole position” nell’osservazione, ma andrà comunque ricordato come le stelle più luminose saranno visibili, soprattutto nei prossimi due giorni che saranno come detto particolarmente favorevoli.

I CONSIGLI PER L'OSSERVAZIONE

Quali sono però i consigli da seguire per osservare al meglio lo spettacolo delle stelle cadenti? Anche in città si potrà rimediare alla mancanza di punti di osservazione ideali, basterà scovare però un posto non troppo illuminato. Le luci artificiali sono infatti la pietra definitiva, molto spesso, sulle speranze di vedere una Perseide in transito. Le stelle cadenti della Notte di San Lorenzo si chiamano Perseidi perché secondo gli esperti arrivano dalla Costellazione di Perseo, nella zona del manto stellato a NordEst, subito sotto la Costellazione di Cassiopea. Certo, lo spettacolo suggestivo lo potrà vivere chi si recherà al mare o nei posti di montagna, dove si potranno osservare ben fino a cento stelle cadenti di passaggio ogni ora. Uno spettacolo indimenticabile che rende ogni Notte di San Lorenzo unica, e quest’anno gli appassionati dovrebbero trovare pane per i loro denti, a patto di avere pazienza e aspettare venerdì e sabato, ovvero i giorni di massimo passaggio delle Perseidi.

