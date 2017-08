STORIA HIP HOP / 44 anni fa iniziò tutto con Kool Herc, l’omaggio interattivo di Google

Storia Hip Hop, il Doodle di Google

STORIA HIP HOP: OGGI IL 44° COMPLEANNO

Google ha scelto un modo davvero originale e divertente per celebrare la storia della musica hip hop. È stato lanciato infatti un Doodle interattivo per mettersi alla prova con una consolle con due piatti vecchio stile. Oggi è infatti il 44° anniversario della festa con cui il DJ Kool Herch nel 1973 ha dato via a questo genere musicale. Il Doodle si presenta con un graffito dell'artista Cey Adams: cliccandolo si viene catapultati su una piattaforma interattiva con la quale si può diventare DJ per un giorno. Attraverso la consolle si possono infatti mixare brani usando canzoni famose. Per cominciare non dovete fare altro che cliccare sul pulsante di riproduzione del Doodle. Si potrà scegliere tra campioni di classici hip pop anni '70 come George Clinton, The Isley Brothers, Betty Wright e Billy Squire. Quando avrete scelto i brani, potrete personalizzare il mix usando i comandi come un vero DJ.

L'OMAGGIO DI GOOGLE A KOOL HERC E AGLI ALTRI "VETERANI"

Un Doodle interattivo per celebrare la storia della musica hip hop. Non è però la prima volta che Google ce ne regala uno per divertirsi facendo un po' di musica. Certo è che questo è uno dei progetti più sofisticati che l'azienda ha lanciato. Ryan Germick di Google ha infatti evidenziato la complessità delle animazioni, i bitrate audio da usare per ottenere un buon risultato. Un grande lavoro per la squadra di Google, che ha dovuto tra le altre cose selezione gli artisti: la scelta è ricaduta sui veterani dell'industria musicale hip hop come Lyor Cohen, che ora è a capo di YouTube Music, ma c'è anche Fab 5 Freddy. Tutto è cambiato l'11 agosto 1973, quando l'allora 18enne Kool Herc durante un suo set provò a fare qualcosa di diverso: anziché suonare le canzoni per intero, ha usato solo delle porzioni proponendo quelli che sono poi diventati "breaks". Così ha infiammato la folla e ha dato inizio a un genere che ha cambiato la storia della musica.

