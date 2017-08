AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: materiali dispersi sull'A1 (ultime notizie, oggi 12 agosto 2017)

Traffico, casello autostrade - La Presse

MATERIALI DISPERSI SULL'A1 MILANO-BOLOGNA

Si è verificata una situazione sconveniente sull'autostrada A1 Milano-Bologna durante le ore della notte come sottolineato dal portale istituzionale Autostrade.it. Si è verificata una situazione di traffico rallentato a causa di alcuni materiali dispersi dei quali non è specificata però la tipologia. Sicuramente però sarà importante fare attenzione anche nelle prime ore della mattinata quando si passerà al chilometro 170.8 direzione Napoli tra Modena nord e Modena sud perché non tutto potrebbe essere risolto. Al momento non sappiamo se è stato chiuso il tratto in questione, ma di certo la situazione va monitorata perché può portare a traffico congestionato. Di certo il portale va controllato perché aggiornato in tempo reale e anche in grado di fornire dei consigli molto interessanti. Staremo a vedere poi se arriveranno anche dei particolari proprio sui materiali in questione che sono stati dispersi sulle carreggiate dell'A1 Milano-Bologna.

INCENDIO SULL'A1 MILANO-NAPOLI

Sulle autostrade spesso anche degli agenti naturali possono portare a delle complicazioni. Nella notte c'è stato un brutto incendio sull'A1 Milano-Napoli all'altezza di Napoli-Casoria, precisamente tra il Bivio A1/A16 Napoli-Canosa e il Nodo A1/SP1 Casoria. Al momento non sono stati forniti dettagli sull'episodio in questione e non sappiamo se l'incendio sia stato doloso o spontaneo a causa magari del caldo. Ovviamente nella notte si è verificato in prossimità dell'episodio traffico congestionato. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare delle novità, ma sicuramente il pronto intervento degli addetti di Autostrade per l'Italia avrà risolto tutto già nelle prime ore della giornata. Chiunque dovrà affrontare un viaggio in prossimità del tratto è meglio consulti il portale istituzionale Autostrade.it che fornisce aggiornamenti in tempo reale e anche con consigli su come affrontare le varie questioni.

