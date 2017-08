IL METEO/ I temporali si spostano al centro-sud, ma domani torna il sole (oggi, 12 agosto 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

DOMANI TORNA IL SOLE

La giornata di maltempo sparso che si vivrà oggi non sarà replicata domani quando la maggior parte degli italiani avrà l'opportunità di godersi il sole sia in mare che in montagna. Le uniche piogge colpiranno durante le prime ore della mattina il basso Abruzzo mentre nel primo pomeriggio la parte orientale della Sicilia. Anche le temperature torneranno ad essere importanti con le minime che saranno sempre attorno ai diciassette gradi, come oggi, su Aosta e Perugia, mentre le massime torneranno sui trentadue a Bologna ma con più città a superare quota trenta. Nonostante questa nuova ondata di calore anche domenica non sarà percepito quello che si è vissuto tra la fine di luglio e l'inizio di agosto con il travolgente arrivo prima dell'anticiclone Caronte e poi di Lucifero. Sarà dunque una domenica tranquilla e l'unica situazione costante che vedremo è quella del mare mosso che non si tranquillizzerà nonostante la bella giornata di sole.

I TEMPORALI SI SPOSTANO AL CENTRO SUD

L'allarme meteo si sposta al centro sud, dando in parte pace al settentrione. Già dalla mattina vedremo dei temporali su Toscana, Lazio e Umbria, con situazioni di maltempo anche sul nord-est del paese. La situazione precipiterà invece sul versante adriatico con temporali che colpiranno dalle Marche fino alla Puglia. Temporali che invece nel pomeriggio potrebbero quasi completamente cessare al nord. Anche le temperature sono viste in calando con le minime che saranno di quattordici gradi ad Aosta nella mattinata, mentre le massime dovrebbero essere attorno ai trentuno di Bari. Le correnti si muoveranno da nord verso sud, con il mare che viene previsto piuttosto mosso. Una situazione che dovrebbe portare anche a situazioni da bollino rosso dove ci sarà il divieto di potersi fare il bagno. Staremo a vedere poi se ci saranno aggiornamenti anche in questo senso con le coste che saranno tutte piuttosto complicate.

