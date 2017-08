INCIDENTE STRADALE/ Latina, due vittime a Terracina e Pontinia (12 agosto 2017)

Incidenti in Italia

Due vittime della strada in provincia di Latina, nella serata di venerdì 11 agosto 2017. Si tratta di due motociclisti che hanno perso la vita, in circostanze differenti, nella zona delle cittadine di Terracina e Pontinia. Inquietantemente simili le circostanze che hanno portato i due centauri a perdere la vita, visto che entrambi si sono scontrati con delle automobili. A Terracina l’incidente è avvenuto sulla strada Frosinone Mare, proprio all’altezza dello svincolo che porta verso la cittadina pontina. Una moto e un’automobile si sono scontrate violentemente ed è stato il centauro ad avere la peggio, morendo sul colpo. A Pontinia l’incidente si è invece verificato sulla via Appia, sempre il motociclista a rimanere ucciso, sempre a causa di uno scontro con una macchina. E’ un’estate nera per i centauri nella zona della provincia di Latina, con le strade pontine che si stanno rivelando pericolosissime per chi le percorre su due ruote.

INCIDENTE STRADALE, ULTIME NOTIZIE 12 AGOSTO 2017

CASTEL BOLOGNESE (RAVENNA): FERITI DUE RAGAZZINI IN SCOOTER

Incidente a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, per una coppia di fidanzatini che stavano viaggiando in scooter nella serata di venerdì. In realtà i due ragazzi, entrambi di 19 anni, stavano viaggiando piuttosto tranquillamente secondo la ricostruzione, quando all’improvviso hanno perso il controllo del mezzo in maniera violenta, cadendo all’incrocio tra la via Emilia Ponente e la Casolana, all’altezza di Castel Bolognese. Le condizioni dei due ragazzi sono apparse subito serie, caduti sull’asfalto sono stati immediatamente soccorsi dalle forze dell’ordine e dai mezzi del 188, che dopo averli stabilizzati li hanno portati in due diversi ospedali a Faenza il ragazzo e a Imola la ragazza. La Polizia Municipale si è subito recata all’incrocio dove è avvenuto l’incidente per effettuare i dovuti rilievi, e per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro infatti cosa abbia sbalzato in terra i diciannovenni in scooter, le loro condizioni, pur essendo feriti gravemente, non li vedono comunque in pericolo di vita.

