LOTTO/ Estrazioni di oggi, 10eLotto e Superenalotto, 12 agosto: i numeri vincenti! (video)

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: estrazioni di oggi, cresce l'attesa!

E mentre si attendono i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, andiamo a vedere quali sono le regioni più fortunate in questi giochi. Nord alla riscossa nell'ultima estrazione del Lotto: due delle tre regioni più fortunate d'Italia sono settentrionali. In vetta alla classifica c'è la Lombardia, che ha raccolto ben 19,526 vincite per un totale di 797.988,00 euro. Meno vincite ha realizzato il Veneto, cioè 9,487, ma sono state evidentemente più corpose, visto che sono stati raccolti 426.676,00 euro. Poco meno ha fatto la Campania, l'unica regione del Sud nella top 3: 7,520 vincite per un totale di 404.094,00 euro. Di un soffio il Lazio non è riuscito a salire sul gradino più basso del podio: 7,952 vincite, 396.515,00 euro l'ammontare. La Sicilia invece non è riuscita a superare l'Emilia-Romagna per l'ultimo posto della top 5: l'ha spuntata la regione settentrionale, evidentemente più fortunata grazie alle 7,116 vincite da 355.461,00 euro in totale. La Sicilia ha raccolto più vincite, 7,659, ma di importi inferiori, visto che ha raccolto complessivamente 338.086,00 euro. Fanalino di coda la Valle d'Aosta con 223 vincite per soli 11.483,00 euro. (agg. di Silvana Palazzo)

Le vincite di Lotto e 10eLotto

Il concorso del Lotto del Superenalotto e del 10eLotto ci sta rivelare quali saranno le quote dei giochi Sisal a conquistare i primi posti sul podio. I premi sono sempre più generosi, mentre allo stesso tempo diventa più facile vincere e partecipare all'estrazione. Nell'ultimo appuntamento è stato il 10eLotto a registrare la vincita più alta dei due giochi, grazie ad un bottino di più di 31 mila euro finito nella provincia di Torino a Collegno. Il fortunello è riuscito infatti ad aumentare il proprio incasso grazie all'estrazione frequente, giocando appena 2 euro. Secondo posto in provincia d'Asti, a Moncalvo, grazie ad un premio che supera i 10 mila euro. Una vincita gemella è stata inoltre realizzata nella provincia di Salerno, a Nocera Superiore. Il Lotto piazza invece sul tavolo verde una prima vincita da 25 mila euro, grazie ad un fortunello di Riccione, in provincia di Rimini, che ha centrato un ambo su Bari. Secondo posto invece al terno realizzato a Venezia, del valore di 23.750 euro, e la vincita conquistata da un giocatore della provincia di Potenza, di Maratea, che è riuscito a portarsi a casa 14.700 euro.

La smorfia napoletana

I numeri vincenti del Lotto ci riveleranno fra pochissimo chi di noi rientrerà fra i vincitori e mentre attendiamo, non c'è niente di meglio che analizzare altri numeri da giocare. Ogni appassionato può infatti registrare le schede che desidera e magari anche chi ha già giocato la propria combinazione, potrebbe voler ritentare ancora la Fortuna. Oggi la nostra Rubrica vi parla di invenzioni strane, oggetti a cui di solito non penseremmo mai e che invece viene largamente usato. Come l'Head-up Display per smartphone, un vetro trasparente che riflette lo schermo del nostro dispositivo. In questo modo potremo viaggiare in tutta sicurezza, lasciando il nostro cellulare sul cruscotto, mentre teniamo le mani libere per guidare. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo lo specchio, 6, lo schermo, 39, il riflesso, 66, l'auto, 46, il cellulare, 75. Come Numero Oro scegliamo invece il vetro, 74.

Come lo spendo il jackpot?

Il momento più difficile per i giocatori del Superenalotto non riguarda solo i minuti precedenti all'estrazione settimanale. Anche la vincita del Jackpot suscita desiderio e perplessità allo stesso tempo, un misto di emozioni che non fa che aumentare l'adrenalina. I numeri vincenti ci sveleranno fra pochissimo se ci sarà un vincitore per il super premio di questo nuovo appuntamento con il gioco Sisal, ma possiamo invece già pensare all'eventualità che possiamo essere proprio noi a dover spendere quel bottino milionario. Bisogna quindi ideare un piano ben preciso, per sapere verso quale progetto dirigerci. Oggi la nostra Rubrica vi parla di Percussa Super Signal, un processore ARM provvisto di processore quad core Cortex A17, e conversore ADC/DAC, un vero gioiellino per gli appassionati del sound. Il goal da 20 mila dollari è già stato raggiunto, ma la raccolta dei fondi continuerà ancora per 22 giorni.

Le quote dell’ultima estrazione

Il Superenalotto è pronto a regalare la fortuna del suo Jackpot a tutti i giocatori in gara anche oggi, in occasione di una nuova estrazione. Il gioco Sisal promette un montepremi da 20,4 milioni di euro e tanti altri premi legati alle quote inferiori. Non è solo la sestina a rientrare infatti fra i desideri degli appassionati del Superenalotto, che di certo non disdegnano tutte le quote previste. Nell'ultimo appuntamento la vincita maggiore è andata a due fortunelli che hanno realizzato il 5, con un premio pari ad oltre 76 mila euro. Quattro invece gli appassionati che hanno indovinato il 4+ ed hanno vinto oltre 28 mila euro a testa. Rimane più o meno stabile il premio del 3+, del valore di 2.163 euro e registrato da 79 tagliandi vincenti. 538 le vincite invece abbinate al 4, con un premio da 284,67 euro. Scende di qualche punto invece il 3, fino a 21,63 euro, conquistati da 21.475 euro giocatori. I vincitori del 2 sono stati infine 325.629 e sono stati premiati con 5 euro a testa. Stessa cifra anche per i 16.220 appassionati che hanno centrato lo 0+, mentre 10 euro sono stati vinti dagli 8.478 giocatori che hanno indovinato l'1+. La classifica si conclude con il 2+ da 100 euro, destinato a 1.379 vincitori.

