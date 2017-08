SUSANNA, IL CANE DAMIGELLA/ Video, entra in chiesa e porta le fedi a due sposi di Palermo

Matrimonio speciale per un cane a Palermo

Il giorno del matrimonio, si sa, è spesso indimenticabile, ma due sposi palermitani avranno un motivo in più per far ricordare per sempre il loro giorno speciale. Per Francesco Mauro e Valentina Gentile, sposatisi nella chiesa di San Nicola da Tolentino, c’è stata una damigella d’eccezione. Si tratta di Susanna, un cane bianco che ha fatto irruzione nella chiesa proprio al momento della celebrazione della cerimonia, portando le Fedi ai due sposi. Susanna è il cane della coppia, trovata otto anni e mezzo fa raggomitolata al freddo sotto un lampione, ed è stato amore a prima vista. Tanto che Susanna è diventata poi testimone dell’amore cresciuto ogni giorno di più tra Francesco e Valentina, che a loro volta hanno trattato Susanna come la loro figlia a quattro zampe. Tanto da aver deciso di farle fare da damigella, portando le fedi in chiesa il giorno delle nozze.

SUSANNA, IL CANE DAMIGELLA

LA CONSEGNA DELLE FEDI A DUE SPOSI DI PALERMO

Una richiesta singolare per il parroco della chiesa di San Nicola da Tolentino a Palermo, tanto che la coppia temeva di ricevere un rifiuto. Invece il prete si è dimostrato particolarmente comprensivo, affermando che i cani sono creature del Signore e che Susanna era stata testimone tangibile di come la loro storia d’amore fosse cresciuta fino al matrimonio. Tanto è bastato ai due per consolidare la loro scelta, e tutto è filato liscio con Susanna che ha confermato la sua grande intelligenza, dimostrandosi una damigella perfetta e portando le fedi all’altare tra le emozioni dei presenti. Una volta svolto il suo compito, Susanna è rimasta al fianco di Francesco e Valentina fino alla fine della cerimonia. Il video della cagnolina-damigella Susanna è poi diventato virale sul Facebook, superando le 16mila visualizzazioni. Un riconoscimento che ha fatto piacere agli sposi, che hanno affermato di considerare Susanna a tutti gli effetti un membro della famiglia, giustamente protagonista nel giorno del loro matrimonio.

