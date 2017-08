TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Puglia, sisma M 1.7 in provincia di Foggia (12 agosto 2017, ora 12:35)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale

UMBRIA, SCOSSA DI 1.4 M IN PROVINCIA DI PERUGIA

Alle 11:01 di sabato 12 agosto 2017, scossa di terremoto fattasi registrare in provincia di Perugia, a 8 chilometri ad Ovest dal Comune di Pietralunga. La scossa, dalla magnitudo fortunatamente abbastanza leggera di 1.4, ha avuto un ipocentro localizzato a 10 chilometri di profondità. Oltre a Pietralunga, solo il Comune di Città di Castello, sempre in provincia di Perugia, si trova nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro del sisma. I Comuni nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto sono invece Montone (11 km, in provincia di Perugia), Apecchio (12 km, in provincia di Pesaro-Urbino), Monte Santa Maria Tiberina (15 km, in provincia di Perugia), San Giustino e Umbertide (17 km, entrambi in provincia di Perugia), Citerna e Monterchi (19 km, rispettivamente in in provincia di Perugia ed Arezzo), e infine Piobbico (20 km, in provincia di Pesaro-Urbino).

PUGLIA, SCOSSA DI 1.7 M IN PROVINCIA DI FOGGIA

Nella mattinata di sabato 12 agosto 2017 si è fatta registrare una scossa di terremoto di magnitudo 1.7, alle ore 9:18, in provincia di Foggia con epicentro a 2 chilometri a SudOvest dal Comune di San Marco la Catola. L’ipocentro del sisma si è fatto localizzare ad una profondità di 27 chilometri. Oltre alla Puglia, il lieve terremoto è stato avvertito anche in Molise e in Campania. Nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro del sisma si trovano infatti, oltre a San Marco la Catola, anche i Comuni di Tufara (5 km, in provincia di Campobasso), Calenza Valfortore, Volturara Appula e Gambatessa (6 km, in provincia di Foggia e Campobasso), Castelvetere in Val Fortore (9 km, in provincia di Benevento), e Carlantino (9 km, in provincia di Foggia). Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto si trovano Motta Montecorvino e Macchia valfortore (11 km), San Bartolomeo in Galdo, Pietracatella e Volturino (12 km), Pietramontecorvino, Riccia e Baselice (13 km), Castelnuovo della Daunia e Casalvecchio di Puglia 814 km), Alberona, Sant’Elia a Pianisi e Casalnuovo Monterotaro )15 km), Jelsi (16 km), Colletorto (17 km), Foiano di Val Fortore, Monacilloni e Roseto Valfortore (18 km), Castelpagano e San Giuliano di Puglia (19 km) e Toro (20 km), Comuni situati nelle province di Foggia, Benevento e Campobasso.

