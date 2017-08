Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Terza Guerra Mondiale, tensione tra Usa e Corea del nord (12 agosto 2017)

Ultime Notizie, Donald Trump - La Presse

VENTI DI GUERRA TRA USA E COREA DEL NORD

Terza Guerra Mondiale in arrivo? Non accenna a diminuire la tensione tra Corea del Nord e USA, tensione che potrebbe portare a un ennesimo teatro di guerra per le forze americane. Di oggi un duro attacco verbale del presidente Trump, presidente che si contrappone direttamente al suo omologo Kim Jong-un, che nei giorni scorsi aveva minacciato un attacco contro la base di Guam. Trump ha sottolineato che in caso non solo di attacco ma anche di tentativo di ledere gli interessi americani, o quelli dei propri alleati, i bombardieri a stelle e strisce hanno già l’ordine di decollo, allo scopo di colpire le installazioni della Corea. Nello scenario interviene anche la Russia, che proprio oggi ha rafforzato le proprie difese a est del paese, ipotizzando che il "rischio di guerra sia ragionevolmente elevato".

MALTEMPO, DANNI AL NORD

Un cambio repentino di tempo che ha portato dei grossi danni soprattutto al Nord del paese. Oggi gli acquazzoni hanno colpito soprattutto in Friuli Venezia Giulia e Veneto, regioni nella quale in tutta la mattinata le piogge non hanno dato tregua. Minacciata anche la coltura dell’uva nel triangolo dove si produce il famoso Franciacorta, il caldo prima e una forte tromba d’aria con annessa grandinata, ha costretto i coltivatori a un raccolto anticipato. Nel sud intanto il maestrale ha fatto la sua comparsa, il vento che proviene dai quadranti nord occidentali non ha stemperato però la temperatura, stante la grande quantità di umidità presente, che in alcuni casi supera abbondantemente il 90 %.

BAGNANTE MUORE MENTRE CERCA DI SALVARE LA FIGLIA DALLE ONDE

Non c’è l’ha fatta Angelo Ferraioli, odontoiatra 51enne di Nocera Inferiore che oggi a Santa Maria di Castellabate una nota località marittima campana, ha trovato la morte tra le onde. Ferraioli è entrato in acqua nonostante il mare agitato per prestare aiuto alla figlia che non riusciva a riguadagnare la riva a causa del mare agitato. L’uomo però è stato risucchiato anch’esso dalle onde, onde che probabilmente lo hanno prima stordito e poi ucciso. La ragazza è stata salvata dai militari della guardia costiera intervenuti con un gommone veloce, militari che sono riusciti a recuperare finanche la salma del odontoiatra. Durante l’intervento i tre militari sono rimasti feriti, stante il ribaltamento del mezzo, trasportati in ospedale non sono in pericolo di vita.

NAVE CONTRO L'IMMIGRAZIONE IN AVARIA

Paradossale episodio nel Mediterraneo, mare dove la C-Star la nave che si è schierata contro l’immigrazione clandestina permane alla deriva in avaria, avendo rifiutato i soccorsi offerti da una nave appartenente ad una ONG tedesca. La C-Star è una imbarcazione noleggiata dalla Defend Europ un organizzazione di estrema destra, essa stamane ha dovuto spegnere i motori per un avaria, e per questo motivo la guardia costiera aveva inviato sul posto la nave Sea Eye, ma quando ha saputo che quest’ultima apparteneva ad una ONG il comandante della C-Star ha rifiutato i soccorsi. La guardia costiera di Roma ha fatto sapere che sta "monitorando la situazione", una situazione che al momento non è pericolosa per nessun componente dell’equipaggio di entrambi le navi.

SUPERCOPPA ITALIANA, CI SIAMO

Sul fronte bianconero ha parlato Miralem Pjanic, intervistato dalla redazione di RaiSport: 'L'anno prossimo per noi sarà ancora più difficile confermarsi, giochiamo subito per un trofeo per il quale concorriamo meritatamente, avendo vinto l'anno scorso tutto quello che c'era da vincere, a parte la Champions League'. Sul fronte laziale è Ciro Immobile a commentare la sfida: 'Speriamo che sia la volta buona per battere la Juventus dopo dieci sconfitte di fila contro i bianconeri. Nelle amichevoli precampionato abbiamo affinato la nostra intesa: la Juventus ha perso Bonucci e sicuramente si tratta di un vero campione, anche se una società importante come quella bianconera saprà sostituirlo nel migliore dei modi. Sappiamo di affrontare i più forti e per vincere ci servirà la partita perfetta.' Capitolo formazioni: con Felipe Anderson alle prese con un guaio muscolare, potrebbe giocare proprio quel Keita pomo della discordia, obiettivo juventino sul mercato. La Juventus è indecisa se schierare in difesa Lichtsteiner o De Sciglio, sarà ballottaggio anche tra Cuadrado e Douglas Costa sul fronte offensivo.

MONDIALI DI ATLETICA, DELUSIONE TAMBERI

Passando ai Mondiali di Atletica in corso di svolgimento a Londra, grande delusione per Gianmarco Tamberi, primo degli esclusi nella finale Mondiale, non è bastato al saltatore azzurro il 2 metri e 29 nelle qualificazioni: la rivincita è ancora rimandata dopo la delusione Olimpica dovuta al grande infortunio che l'aveva escluso dai Giochi di Rio. Grande deluso della finale dei 200 metri, il sudafricano Van Niekerk ha mancato la doppietta 200-400, ma in realtà l'argento conquistato non gli ha lasciato l'amaro in bocca. 'Il Mondiale nel suo insieme', ha affermato Van Niekerk, 'è stato per me eccellente, con due medaglie contro i migliori specialisti delle discipline. Devo molto a Gemona, in Friuli, il luogo dove mi alleno quattro mesi l'anno'.

