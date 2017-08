AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: veicolo in avaria sull'A26 (ultime notizie, oggi 13 agosto 2017)

Traffico, casello - La Presse

VEICOLO IN AVARIA SULL'A26 GENOVA VOLTRI-SS 33 SEMP.-GRAVELL. TOCE

Nella notte si è verificata una coda piuttosto importante sull'autostrada A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce al chilometro 14 direzione Genova Voltri, precisamente tra Ovada e Masone. Questo è capitato per la presenza di un veicolo in avaria sulla carreggiata che ha creato quindi dei fastidi non indifferenti. Ovviamente pronto è stato l'intervento degli addetti di Autostrade per l'Italia che sempre hanno dimostrato di lavorare con prontezza e grande efficenza. Staremo a vedere quindi se per questo episodio ci saranno delle complicazioni nella giornata di oggi. Per questo sarà importante andare a controllare con attenzione il portale istituzionale, Autostrade.it, che è sempre aggiornato in tempo reale e fornisce anche dei consigli utili per evitare di ritrovarsi all'interno di fastidiosi ingorghi. Nella mattinata di oggi arriveranno poi anche delle altre informazioni legate proprio alle dinamiche legate a questa situazione.

CANTIERI APERTI NELLA NOTTE

Sono diversi i cantieri che rimarranno aperti lungo le ore della notte sulle autostrade italiane. Situazioni che ci trascineremo fino alle prime ore della mattina e che potrebbero portare a diverse complicazioni legate al traffico. Sarà per questo importante tenere costantemente sotto controllo il sito istituzionale Autostrade.it che ci potrebbe fornire indicazioni utili in tal senso. I momenti più complicate si sono verificati sull'A4 Torino-Brescia dove abbiamo trovato chiusi addirittura due tratti. Il primo è al chilometro 138.9 direzione Trieste tra Cormano e Monza e il secondo al chilometro 129.8 direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. Entrambe le sezioni di strada rimarranno chiuse fino alle ore sei della mattina e potrebbero portare a traffico convulso nelle prime ore della giornata. Il meteo non dovrebbe condizionare poi la viabilità perchè ci sarà sole ovunque.

