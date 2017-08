IL METEO/ Torna il sole su tutta Italia dopo il maltempo al nord (oggi, 13 agosto 2017)

Meteo - La Presse

FERRAGOSTO DI SOLE

Gli italiani possono gioire, l'ondata di leggero maltempo vista nella fine di questa settimana non dovrebbe essere protagonista nella prossima. Le previsioni del tempo infatti ci dicono che il sole sarà presente un po' ovunque con la mattinata che sarà stupenda senza presenza alcuna di perturbazioni. Nel pomeriggio invece vedremo qualche nuvola mostrarsi sul Piemonte senza possibilità di vedere precipitazioni. La giornata sarà ideale per passarla al mare e godersi anche il mare, che rispetto ad oggi tornerà ad essere calmo. E' così che molti italiani decideranno di partire per andare a passare alcune giornate di vacanza, saranno quindi favoriti anche dal meteo. Le temperature sono date in aumento rispetto ai giorni precedenti con le massime che saranno riscontrate attorno ai trentaquattro gradi centigradi di Bologna, Firenze e Bolzano. Le minime anche sono in crescita con i diciannove della mattina tra Aosta e Campobasso.

TORNA IL SERENO ANCHE AL NORD

Dopo una giornata piuttosto complicata dal punto di vista meteorologico su tutta l'Italia torna il sole per oggi, domenica 13 agosto 2017. Le uniche situazioni di precipitazioni saranno sull'Abruzzo e sul versante orientale della Sicilia nelle prime ore della mattina, entrambe dovrebbero rientrare nel pomeriggio quando il cielo sarà coperto ma non dovrebbe piovere. Il sole tornerà a splendere anche sul nord dove negli ultimi giorni abbiamo visto diversi temporali. Le correnti invece si muoveranno prevalentemente da nord verso sud così come i venti e il mare dovrebbe essere piuttosto mosso soprattutto sul versante adriatico. Una situazione che dovrebbe portare ad allerta su diverse spiagge dalle Marche alla Puglia passando anche per l'Abruzzo. Sicuramente però sarà la giornata ideale per andare al mare anche se qualcuno potrebbe incontrare dei problemi per fare il bagno. Le temperature minime saranno registrate attorno ai diciotto gradi della mattinata di Aosta e Perugia, mentre le massime saliranno sui trentadue di Bologna.

