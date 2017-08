TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Molise, sisma M 2.3 in provincia di Isernia (13 agosto 2017, ora 10:25)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale

UMBRIA, SCOSSA DI 2.0 M IN PROVINCIA DI PERUGIA

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, alle ore 9:00 in punto a Norcia, in provincia di Perugia. Il sisma è stato di lieve intensità, ovvero magnitudo 2.0 e prontamente registrato dalla Sala sismica INGV di Roma che ne ha indicato le coordinate geografiche: 42.77 di latitudine e 13.09 di longitudine, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato a 38 km a Sud Est di Foligno, 43 km a Nord Est di Terni e a 52 km a Ovest di Teramo. I comuni nella zona rossa sono Norcia (PG) e Cascia (PG) ma la scossa è stata seppur lievemente avvertita a Preci (PG), Poggiodomo (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Cerreto di Spoleto (PG), Accumoli (RI), Arquata del Tronto (AP), Monteleone di Spoleto (PG), Visso (MC), Cittareale (RI), Vallo di Nera (PG), Sellano (PG), Ussita (MC). Fuori dai confini italiani, alle ore 5:08 del mattino è stata registrata una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6.6 in Indonesia, a Sud di Sumatra. Le coordinate geografiche sono state le seguenti: -3.61 di latitudine e 101.73 di longitudine, ad una profondità di 64 km.

MOLISE, SCOSSA DI 2.3M IN PROVINCIA DI ISERNIA

Dopo una notte tranquilla in tutta Italia e soprattutto nelle regioni centrali, nella mattinata di domenica 13 agosto una scossa di terremoto è stata registrata dalla Sala sismica INGV di Roma in provincia di Isernia, in Molise. L'epicentro è stato registrato a 2 km a Ovest di Macchia d'Isernia alle ore 6:01. La scossa è stata di magnitudo 2.3 ed ha avuto le seguenti coordinate geografiche: 41.56 di latitudine e 14.15 di longitudine, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato a 56 km a Nord di Caserta, 65 km a Nord di Aversa e 70 km a Nord di Giugliano. Numerosi i comuni rientranti nella zona rossa, ovvero entro i 20 km dall'epicentro: Montaquila (IS), Monteroduni (IS) Fornelli (IS), Colli a Volturno (IS), Sant'Agapito (IS), Filignano (IS), Isernia (IS), Pozzilli (IS), Longano (IS), Rocchetta a Volturno (IS), Capriati a Volturno (CE) e Scapoli (IS). Nella serata di ieri, alle 22:15 era stata registrata una nuova scossa di terremoto ad Accumoli, in provincia di Rieti. Il sisma di magnitudo 2.0 era stato localizzato a 42.7 di latitudine e 13.18 di longitudine, ad una profondità di 11 km ed era stata localizzata a 42 km a Nord Ovest dell'Aquila, a 43 km a Ovest di Teramo ed a 46 km a Est di Terni. I comuni prossimi all'epicentro sono stati Accumoli e Cittareale, entrambi nella provincia di Rieti.

© Riproduzione Riservata.