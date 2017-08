ATTACCO BURKINA FASO/ Attentato a ristorante turco: almeno 18 morti, due terroristi uccisi (ultime notizie)

Immagine di repertorio (LaPresse)

Un terribile attentato si è compiuto ieri sera, alle 21 ora locale (le 23 in Italia) a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, dove alcuni uomini armati hanno preso d'assalto un ristorante turco aprendo il fuoco contro i clienti presenti nel patio per poi rinchiudersi insieme agli ostaggi. Il bilancio delle vittime è drammatico: stando a quanto riferisce Repubblica.it, si parla di almeno 18 morti e 8 feriti. Per le autorità del Burkina Faso si è trattato di un "attacco terroristico". Dopo l'attacco, sono intervenute le Forze Speciali che hanno tentato di irrompere nel teatro della strage, uccidendo due terroristi prima della ritirata per motivi di sicurezza e che non avrebbe ancora permesso di recuperare i corpi di 14 vittime, delle quali non si conosce ancora la nazionalità. Il ristorante Aziz Istanbul preso d'assalto dai terroristi era noto per essere frequentato principalmente da stranieri. Solo un anno fa, un nuovo attacco jihadista rivendicato da Al Qaeda era avvenuto a poca distanza da quello realizzato ieri sera, ed anche in quel caso fu registrata una vera e propria strage con 30 morti e decine di feriti.

ATTACCO BURKINA FASO, ATTENTATO A RISTORANTE TURCO

18 LE VITTIME DI NAZIONALITÀ STRANIERA: 2 FRANCESI

Sarebbero giunti a bordo di pick-up e motociclette i terroristi che ieri si sono resi gli autori dell'attacco in Burkina Faso, sparando contro i frequentatori di un locale turco frequentato da molti stranieri. E' quanto trapelato dalle prime testimonianze raccolte sebbene le informazioni siano ancora molto confuse. Per molte ore, questa notte sono stati uditi spari e l'intero isolato è stato circondato dai blindati delle forze di sicurezza. A confermare il bilancio attuale delle vittime è stato il ministro Remi Dandjinou che ha anche rivelato l'uccisione di due terroristi. In merito alla nazionalità delle vittime, almeno due sarebbero francesi. Ankara, ha invece fatto sapere che un cittadino turco sarebbe morto ed un altro risulterebbe tra i feriti. Al momento l'attacco non sarebbe stato rivendicato ma negli ultimi anni non sono mancati gli attentati di matrice jihadista, l'ultimo gravissimo avvenuto nel dicembre 2016 quando una decina di militari rimasero ucciso sotto il fuoco di un commando terrorista che prese d'assalto una base del nord del Paese.

