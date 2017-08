AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2017/ Video, frasi e idee: come celebrare il "Capodanno dell'estate"

Auguri di buon ferragosto! Foto Pixabay.com

La più attesa festa dell'estate è finalmente arrivata: il 15 agosto, come ormai da tradizione, giungeranno i consueti auguri di Buon Ferragosto che per alcuni segneranno l'inizio ufficiale delle vacanze, per altri invece l'ormai fine delle ferie estive. Una ricorrenza attesa soprattutto dai più giovani e che mescola il carattere squisitamente pagano a quello Cattolico in quanto si celebra nella medesima giornata l'Assunzione di Maria. Ad ogni modo, il Ferragosto anche quest'anno si porrà come la festa nella quale gli italiani si concederanno almeno una giornata di meritato riposo dagli impegni lavorativi in vista di quello che è stato ormai ribattezzato come il "Capodanno estivo". Da Nord a Sud saranno numerose le iniziative per il Ferragosto 2017 e che si snoccioleranno non solo sulle spiagge italiane ma anche nei musei all'insegna della cultura. Chi vorrà approfittare del giorno di vacanza per fare visita ai principali luoghi d'arte cittadini, potrà farlo grazie alla rinnovata iniziativa del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e che aprirà ai numerosi visitatori, turisti e non, le porte del proprio inestimabile patrimonio artistico. In generale, la festa di Ferragosto sarà anche quest'anno sinonimo di riposo (non a caso il nome deriva dal latino feriae Augusti, riposo di Augusto, in riferimento al primo imperatore romano).

AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2017, VIDEO, FRASI E IDEE PER TUTTI

SI FESTEGGIA IL ‘CAPODANNO DELL’ESTATE’!

In epoca romana nella festività del 15 agosto venivano organizzate feste e corse di cavalli ed i contadini erano soliti rivolgere gli auguri ai proprietari terreni in cambio di una mancia. Una lunga e popolare tradizione giunta fino ai nostri giorni e che si rinnova ogni anno rimarcando il carattere festivo, con le tradizionali gite fuori porta, i pranzi al sacco da condividere con parenti ed amici, tra spiagge affollate e abbondanti tavolate all'aria aperta anche in montagna e, ovviamente, gli immancabili auguri. Indipendentemente da come si deciderà di trascorrere la giornata del 15 agosto, in città o in qualche luogo di vacanza, gli auguri per Ferragosto 2017 sono d'obbligo, per augurare alle persone care una splendida giornata, con frasi ad effetto, video divertenti o riflessivi da inviare su Whatsapp o stati social da condividere con i propri contatti. Chi riuscirà a farlo personalmente, potrà destinare il proprio augurio di Buon Ferragosto in modo originale, insolito e rinfrescante, magari con un bel gavettone d'acqua! Ad ogni modo, come quasi certamente accadrà nella maggior parte dei casi, lo scambio di auguri sarà affidato al mondo virtuale che provvederà nel modo da noi prescelto a far recapitare i messaggi ai nostri destinatari.

La calura estiva potrebbe quasi certamente aver messo a dura prova la nostra immaginazione, ma anche in questa ricorrenza la rete potrà venirci in soccorso con suggerimenti o spunti utili per augurare un originale Buon Ferragosto 2017. Tante le frasi ironiche suggerite dal portale DonnaD.it da inviare via Whatsapp alle nostre amiche e colleghe: "Il Ferragosto è il Capodanno dell'estate, in entrambi i casi si rischia di far naufragare la dieta". Ed ancora, "Ti arrivino di prima mattina i miei più sentiti auguri di Ferragosto, auguri lucidi, prima dell'insolazione dovuta al pranzo in terrazza". Il cibo continuerà a restare centrale in questa giornata di festa: "Va bene lo ammetto, sono diventata vegana solo per avere una buona scusa per saltare la grigliata di Ferragosto. A Capodanno sarò diventata anche allergica alle lenticchie. È autoconservazione". Se poi volete essere simpaticamente "cattivelli", ecco qualche frase che potrà fare al caso vostro, magari da inviare in anonimo attraverso il nuovo servizio di messaggistica Sarahah app: "Ho saputo che quest'anno per Ferragosto resterai a casa in dolce compagnia di una bionda. Saluti...alla tua birra ghiacciata, siate felici". Ecco infine qualche simpatico video da inviare via WhatsApp o condividere sui propri social taggando i vostri contatti preferiti.





