AUTO CONTRO PIZZERIA IN FRANCIA/ Ultime notizie Parigi, 39enne aspirante suicida: muore bimba di 8 anni

Auto contro pizzeria in Francia (foto Twitter)

Paura in Francia, nella cittadina di Sept-Sors, frazione di La Ferté sous-Jouarre, nella regione di Parigi. Un’automobile di grossa cilindrata si è schiantata contro la vetrata di un ristorante pizzeria, dalle prime informazioni volontariamente, causando ben 6 feriti e soprattutto una vittima, una bambina di otto anni. A riferirlo è il canale all news francese Bfmtv.com, spiegando come il conducente della vettura sia stato immediatamente arrestato dalle forze dell’ordine che si sono precipitate sul luogo dell’incidente. Si tratterebbe di un trentanovenne (di cui ancora non sono state diffuse le generalità) che alla guida di una BMW si è lanciato sulla vetrina del locale, schiantandosi contro alcuni avventori della “Pizzeria Cesena”. RTL France riferisce come l’uomo avrebbe dichiarato ai gendarmi di aver voluto tentare il suicidio, ma è stato arrestato in stato confusionale e non ci sarebbe certezza riguardo le sue reali intenzioni.

LA BMW ERA GUIDATA DA UN ASPIRANTE SUICIDA

Ovviamente si è pensato immediatamente all’incubo terrorismo, con la Francia ormai da due anni sotto attacco e il metodo di schiantarsi deliberatamente con delle automobili verso vittime inermi che è ormai mutuato e consolidato fra i terroristi. Secondo quelle che sono le prime informazioni trapelate ai media francesi, l’uomo sarebbe incensurato e soprattutto non sarebbe legato agli ambienti terroristici. Prende dunque piede la possibilità che l’uomo abbia davvero tentato il suicidio schiantandosi contro il ristorante, si ipotizza forse dopo aver assunto droghe o comunque essendo afflitto da gravi problemi psichici. La stessa polizia ha comunque parlato di atto difficilmente collegabile ad un attacco terroristico. Per ora l’unica dichiarazione ufficiale da parte delle forze di polizia è quella rilasciata con un tweet dalla Gendarmerie National, che ha affermato testualmente: “Operazione in corso a #SeptSorts. Si prega di osservare il perimetro di sicurezza e di non intralciare le operazioni di soccorso.”

