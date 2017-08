AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A19 (ultime notizie, oggi 14 agosto 2017)

Autostrade, casello - La Presse

INCIDENTE SULLA A19 PALERMO-CATANIA, DUE BIMBI FERITI

Nella giornata di ieri c'è stato un brutto incidente sulla Palermo-Catania con conseguenze per due bambini che sono rimasti feriti. Il tutto è accaduto all'altezza di Villabate in direzione Palermo come riporta PalermoToday.it. Le dinamiche dell'incidente ci sottolineano come il conducente dell'autovettura abbia perso il controllo di questa che si è poi ribaltata. Non ci sono state altre autovetture coinvolte in quanto accaduto. Per i bimbi in questione si tratta comunque di ferite che non possono essere considerate gravi anche se sono stati portati all'ospedale per degli accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono arrivati tutti i mezzi di soccorso dall'ambulanza alle squadre dell'Anas insieme alla polizia stradale. La situazione non dovrebbe portare a problemi o rallentamenti nella giornata di oggi quando tutto dovrebbe essere rientrato nella norma.

DISSERVIZI NELLA GIORNATA DI OGGI

Inizia l'esodo per quanto riguarda Ferragosto con molti italiani che sono pronti a partire per godersi questo ponte del 14 agosto. Sicuramente sarà importante per chi affronterò un viaggio controllare con minuziosa attenzione il portale istituzionale Autostrade.it che riporta ogni giorno aggiornamenti in tempo reale e anche dei consigli utili per diversi motivi. Sono diverse le stazioni di rifornimento dove potremmo incontrare dei disservizi. Si parte dalla Bormida Est sull'A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce dove mancherà il Gpl, sarà il metano invece il problema legato all'A13 Bologna-Padova nell'area San Pelagio ovest. Situazione ancor più delicata quella legata a Roncobilaccio est che si trova sull'A1 Bologna-Firenze dove non saranno disponibili i servizi igienici. Per concludere poi il sito indica l'A24 Roma-Teramo dove non ci sarà il Gpl alla stazione Civita. Per quanto riguarda questi disservizi non sono indicati degli orari di riapertura quindi potrebbero esserci problemi per tutto il giorno.

