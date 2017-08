FERRAGOSTO 2017/ Supermercati aperti a Milano, Napoli e Roma: orari ed elenco (domani, 15 agosto)

Ferragosto 2017, supermercati aperti oggi

Supermercati e centri commerciali aperti a Ferragosto? E' un pò il tormentone di questa festa "speciale": in molti vogliono approfittare del giorno festivo di metà estate per andare all'assalto di un qualche negozio aperto. In molti sono interessati alle aperture dei supermercati perché capita spesso di aver bisogno di qualcosa all'ultimo minuto. Peraltro questa è la fase di "coda" dei saldi 2017, quindi sono diversi i motivi per i quali è importante conoscere se e quali attività commerciali sono aperte. Vediamo allora nel dettaglio cosa accade a Milano. Per le aziende aderenti a Federdistribuzione è prevista l'apertura anche nella giornata festiva di Ferragosto. Nel capoluogo lombardo dunque troverete aperti i supermercati di Esselunga di Via Piave e di Viale Papiniano. Ma potete recarvi anche nei punti vendita Pam, fatta eccezione per quelli di viale Tibaldi e Via Tolstoj. Aperti a Ferragosto anche gli Sma, la Standa di via Torino e l'Unes di viale Premuda e di via Spallanzani.

CLICCA QUI PER L'ELENCO COMPLETO DEI SUPERMERCATI APERTI A FERRAGOSTO

NEGOZI APERTI A NAPOLI

Nemmeno a Napoli c'è il rischio di trascorrere il Ferragosto in auto alla ricerca di un supermercato aperto. Il capoluogo campano vive anche il 15 agosto con decine di attività commerciali aperte. E infatti tirando in ballo i dati statistici si può affermare che due negozi su tre sono aperti a Napoli a Ferragosto, compresi bar e ristoranti. Aperto ad esempio è l'outlet di La Reggia di Marcianise, il Vulcano Buono di Nola, mentre i supermercati Carrefour resteranno normalmente aperti 24 ore su 24. Le alternative comunque non mancano: aperto, ad esempio, è anche L'Auchan di Via Argine. Serrande abbassate invece al Centro commerciale Campania di Marcianise, oltre che a La Cartiera di Pompei e Jambo di Trentola. Indicazioni utili per chi si ritroverà a dover fare degli acquisti dell'ultimo minuto e vuole ottimizzare i tempi sapendo già dove recarsi per effettuarli. Se avete bisogno di sapere quale supermercato è aperto a Napoli siete nel posto giusto.

ROMA, DOVE ANDARE A FARE LA SPESA?

A Ferragosto la ricerca del supermercato aperto può diventare un'impresa complicata, soprattutto se si vive a Roma. Facile finire a girovagare per le strade della Capitale alla ricerca di un punto vendita aperto. In linea di massima non dovrebbero esserci problemi a trovare negozi aperti, perché molti supermercati offriranno un normale servizio nella giornata di oggi. Questo è il caso ad esempio dei centri commerciali Parco Leonardo e Castel Romano Outlet, mentre Roma Est sarà accessibile solo per quanto riguarda cinema e ristoranti. Per quanto concerne invece i supermercati, sappiate che troverete aperti il Carrefour Market di via Ernesto Boez, Bufalotta e quello di via Germania, il Coin di Roma 2. Potete contare anche sull'Esselunga di Roma Prenestino, Simply Market di Acilia Saponara, Ostia Capo Verde, Ostia Casana e Ostia Gondole, oltre che di Forum Termini. Se dimenticate un ingrediente importante per il pranzo di Ferragosto, potete così rimediare.

