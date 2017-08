IL METEO/ Ancora temporali al nord, ma a Ferragosto tornerà il sole ovunque (oggi, 14 agosto 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

FERRAGOSTO CON IL SOLE

Sicuramente gli italiani possono sorridere per l'imminente arrivo del Ferragosto anche per quanto dicono le previsioni del tempo. Sarà infatti una giornata dal clima piacevole e nonostante il cielo sereno ovunque non ci sarà il caldo percepito nella prima parte di questo mese a causa dell'anticiclone Lucifero. Le uniche precipitazioni le vedremo sulla Valle d'Aosta e in zone limitrofe nel pomeriggio, mentre ovunque per il resto della giornata è previsto sole senza traccia di nuvole. Sarà quindi salvata una delle giornate più attese degli italiani che avranno così la possibilità di passare questa festività al mare qualora lo volessero. Le previsioni infatti non ci portano alcun segnale di allerta per quanto riguarda il mare che sarà leggermente più mosso sul versante adriatico rispetto a quello tirrenico, con nessun divieto di balneazione. Le temperature minime saranno registrate attorno ai diciassette gradi centigradi che si vedranno nella mattinata a Potenza, mentre le massime arriveranno ai trentaquattro di Firenze e Bologna.

ANCORA TEMPORALI AL NORD

La giornata di oggi, lunedì 14 agosto 2017, ci porterà ancora dei fastidiosi temporali al settentrione. Le previsioni del meteo non ci raccontano di nessun allerta, ma sicuramente saranno diverse le situazioni poco gradevoli. Per quanto riguarda la mattinata il cielo sarà coperto su tutto il versante delle Alpi con temporali sull'alto Veneto. Nel pomeriggio le perturbazioni invece si faranno sentire su Valle d'Aosta, Piemonte limitrofo a questa e sul Trentino Alto Adige. Le temperature saranno comunque sempre in linea con la stagione con le minime che si registreranno attorno ai diciassette gradi di Potenza della mattinata, mentre le massime saliranno nel pomeriggio con i trentadue di Firenze, Bologna e Roma. I mari saranno piuttosto mossi sul versante ionico con alcune zone dove sarà anche sconsigliato fare il bagno. Le cose andranno invece decisamente meglio sul Tirreno. Attenzione al vento che la sera potrebbe iniziare ad avere una sua importanza.

© Riproduzione Riservata.