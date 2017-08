INCIDENTE STRADALE/ Moconesi, auto travolge bambino: muore a 11 anni (14 agosto 2017)

Incidente stradale, immagine di repertorio

Incredibile incidente stradale dagli esiti drammatici, quello avvenuto ieri, domenica 13 agosto a Moconesi, in provincia di Genova, costato la vita ad un bambino di appena 11 anni. Il drammatico sinistro si è consumato nella prima serata, intorno alle ore 20:00, in località Ferrada. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Genovatoday.it, il piccolo stava camminando lungo la strada quando è stato letteralmente travolto da un'auto. Alla guida della vettura un uomo di 60 anni il quale si è subito fermato per prestare soccorso alla vittima, ma per il piccolo era ormai troppo tardi. L'undicenne, figlio di una coppia di origine nordafricana ma residente in Liguria da tempo, dopo il violento impatto è subito apparso in condizioni disperate. Anche per tale ragione, quando sono giunti sul posto i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli uomini dell'Arma di Chiavari che si sono occupati dei primi accertamenti, formulando prontamente l'accusa di omicidio stradale a carico del 60enne e sarà ora sottoposto agli opportuni esami per valutare le sue condizioni psicofisiche. Ancora oscura, tuttavia, la dinamica del drammatico incidente stradale la cui notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Moconesi, come evidenziato dal messaggio del primo cittadino, Gabriele Trossarello: "Non ci sono parole per commentare notizie di questo tipo. Posso solo esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza alla famiglia".

INCIDENTE STRADALE, ULTIME NOTIZIE 14 AGOSTO 2017

STRADA STATALE 387, MOTON CONTRO AUTO: MUORE CENTAURO

La domenica appena trascorsa è stata drammatica dal punto di vista degli incidenti stradali. Sulle strade della Sardegna, ieri ha incontrato la morte un giovane infermiere 28enne di Rieti, Gabriele Munzi, vittima di un grave incidente. Lo rivela l'edizione online del quotidiano Il Messaggero che spiega come la vittima sia deceduta all'ospedale di Cagliari dove era stata trasportata dopo il grave impatto, nel vano tentativo di salvargli la vita. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30 sulla strada statale 387 in località S’Arcu ‘e S’Arena, nei pressi di San Vito in provincia di Cagliari. Il giovane 28enne, infermiere all'ospedale di Tempio, si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato contro un'auto, una Fiat Multipla. Alla guida della vettura una donna di 44 anni, in merito alla quale non si conoscono le condizioni di salute. Munzi, invece, è apparso subito molto grave e dopo l'intervento dei soccorritori del 118 è stato trasportato inizialmente a San Marcellino di Muravera e poi presso l'ospedale di Cagliari, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

