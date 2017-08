Superenalotto/ Estrazione di oggi, 14 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 97/2017)

Estrazione del Superenalotto (web)

Il SuperEnalotto brucia le tappe e precede Lotto e 10eLotto nella estrazione che "aggira" il Ferragosto. Il suo Jackpot continua a fare gola a moltissimi giocatori, che anche questa sera rilanceranno speranze e sogni in previsione della nuova estrazione. La determinazione di conquistare almeno una delle quote in palio non manca di sicuro, anche se non bisogna dimenticare che realizzare la sestina vincente crea da subito un ostacolo. Per poter spendere un bottino così generoso bisogna essere previdenti ed armarsi di progetti ed iniziative prima che il concorso abbia luogo. Per questo anche oggi la nostra Rubrica, in collaborazione con Kickstarter, ha trovato per voi un'idea su cui puntare parte della vostra vincita. Si tratta di Manga Screen 2, l'ultimo gioiellino in fatto di schermi LCD dotati di tecnologia touch. Grazie ad un'interfaccia esterna USB o HDMI, Manga Screen permette di vedere qualsiasi immagine o fotografia e manipolarne gli effetti grazie ad un semplice tocco delle dita. 54 ore di tempo prima che il progetto prenda il decollo, visto che il goal è già stato raggiunto: a fra poco per i numeri vincenti di oggi!

Il Jackpot del SuperEnalotto supererà quota 20 milioni di euro per l'estrazione di questa sera, un appuntamento speciale per tutti gli appassionati della Sisal. Il concorso è stato infatti anticipato in occasione di Ferragosto e questo vuol dire che la fortuna raggiungerà prima del tempo le nostre case. Nell'ultimo appuntamento con il gioco, i premi hanno vissuto un ulteriore picchiata, alimentata anche dall'assenza di 5+1, 5+ e 4+. Il premio più alto è stato conquistato quindi dagli 11 giocatori che hanno realizzato il 5, portando a casa oltre 16.540 euro a testa. Al secondo posto sono finiti invece gli 81 appassionati che hanno indovinato il 3+ ed hanno ottenuto il premio da 2.487 euro, mentre 322.24 euro cadauno sono stati distribuiti ai 568 giocatori che hanno realizzato il 4. 22.331 i vincitori del 3, che hanno guadagnato un premio da 24,87 euro, mentre 340.120 sono stati i tagliandi vincenti a registrare i 5,09 euro abbinati al 2. I 100 euro della prima delle quote standard, il 2+, è stato invece vinto da 1.474 giocatori, mentre 9.071 vincitori hanno ottenuto i 10 euro centrando l'1+. I vincitori dello 0+ sono stati infine 20.227, a cui sono andati 5 euro cadauno.

