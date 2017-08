Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: tragedia tra Ischia e Procida (14 agosto 2017)

Ultime Notizie, Donald Trump - La Presse

BLOCCO NELL'AIUTO DEI MIGRANTI ANCHE PER ALTRE ONG

Dopo MSF di ieri la notizia che anche Sea Eye e Save the Children, sospendono le campagne di aiuto ai migranti in arrivo in Italia. Le due organizzazioni non governative sono contro l’istituzione di una zona SAR da parte della Libia, zona che limita l’accesso delle navi umanitarie. Le operazioni di salvataggio vengono per questi motivi sospese in maniera immediata, e anche se la sospensione è temporanea, lascia presagire un innalzamento della difficoltà per raggiungere le coste di Lampedusa. Rammarico è stato espresso dal Ministro dell’Interno Minniti, con l’alto esponente politico che ha sottolineato come le ONG devono continuare ad operare all’interno di una cornice di sicurezza elevata.

TRAGEDIA TRA ISCHIA E PROCIDA

Due persone che stavano effettuando un’immersione sono morte ieri nella costa che va da Ischia e Procida, e precisamente nella località identificata con il nome di "Secca delle Formiche". I due sono un esperto sub di 42 anni e una ragazzina di 16, entrambi erano impegnati in un immersione facile che però probabilmente è stata resa difficoltosa dalle condizioni del fondo, che a causa delle avverse condimeteo presenti in zona intorbidivano l’acqua, facendo mancare il riferimento ai sommozzatori. I soccorsi immediatamente intervenuti hanno già recuperato il cadavere dell’uomo, un 42enne della zona proprietario del Diving Center "Sea Point" di Bacoli, Antonio Emanato. Individuato anche il cadavere della sedicenne, di cui non sono state rese note le generalità, esso si troverebbe in una grotta incastrato, la zona è stata delimitata in attesa che si possa trovare un metodo per poter recuperare la salma.

AUTO SU CORTEO ANTIRAZZISTA IN USA

Un vero e proprio attentato quello che è avvenuto a Charlottesville la capitale della Virginia, durante un corteo contro il razzismo. Un auto è piombata sulla folla falciando i manifestanti, alla guida un ventenne della zona, James Fields Jr, arrestato immediatamente dalle forze di polizia. Nell’attacco una donna di 32 anni ha perso la vita, parecchi anche i feriti alcuni gravi ma non in pericolo di vita. Il bilancio della manifestazione si è aggravato ulteriormente allorquando un elicottero della polizia che stava vigilando sulla zona è precipitato, nell’incidente aereo morti i 2 agenti che stavano all’interno del veicolo. Immediate anche le proteste politiche contro Trump, stante le parole tiepide con cui l’inquilino dello studio ovale ha condannato l’episodio.

MOTOGP, TRIONFO DOVIZIOSO

Nella seconda gara dopo la ripresa del campionato, sul circuito dello Spielberg Andrea Dovizioso, in sella alla sua Ducati, si è imposto nella gara della MotoGP, chiudendo davanti allo spagnolo Marquez in volata. Il pilota forlivese ha così timbrato il suo terzo successo stagionale e si è riavvicinato al rivale spagnolo che continua comunque a comandare nella classifica generale. A chiudere il podio l’altro spagnolo della Honda, Pedrosa, che ha preceduto il connazionale Lorenzo, sulla seconda moto di Borgo Panigale. Dietro di lui tre Yamaha in fila, con quella privata di Zarco che ha preceduto le due ufficiali di Vinales e Rossi, con il pilota di Tavullia che con questo settimo posto scivola ancora più indietro nella classifica mondiale, dove si trova ora a 33 punti dalla vetta. Dovizioso invece si riporta a 16 punti e può sperare in un esito positivo della sua stagione. La gara è stata molto combattuta e anche sull’ultima curva Marquez ha cercato di superare Dovizioso riuscendovi ma dovendo poi allargare così che il pilota italiano si è riportato in prima posizione bissando per la casa italiana il successo ottenuto con Iannone sullo stesso circuito nella scorsa stagione.

TONFO JUVE IN SUPERCOPPA ITALIANA

Scivola la Juventus nella Supercoppa Italia che segna il trionfo inaspettato della Lazio di Simone Inzaghi. I bianconeri erano andati sotto per due a zero, risultato con il quale si stava per chiudere la gara grazie a una doppietta di Ciro Immobile. L'attaccante campano era stato bravo a procurarsi un calcio di rigore che aveva concretizzato. Aveva poi raddoppiato con un colpo di testa alla metà della ripresa. I bianconeri sembravano spacciati fino al minuto 85 quando Paulo Dybala andava a siglare il gol del 2-1 su calcio di punizione. La Joya, per la prima volta con la maglia numero dieci, siglava anche il gol del pareggio allo scadere su calcio di rigore procurato da Alex Sandro. Nel finale a sorpresa però la Lazio è riuscita a tornare in vantaggio grazie a un gol del giovane Murgia.

MONDIALE DI ATLETICA, L'ITALIA CHIUDE CON UN BRONZO

E’ arrivata proprio nell’ultimo giorno di gare la medaglia che "sporca" il medagliere azzurro in questa edizione londinese dei mondiali di atletica leggera. Per la rappresentativa azzurra che non è riuscita a piazzare nessun atleta in finale nelle gare su pista, si rischiava uno "zero" assoluto, senza l’impresa della marciatrice Antonella Palmisano che per conquistare la medaglia ha migliorato di 1 minuto e 15 secondi il suo record personale. La marciatrice tarantina è arrivata al traguardo alle spalle di una cinese, Jiayu Yang, e di una messicana, Guadalupe Gonzalez, che sono arrivate in volata. Decisiva anche la squalifica di un’altra cinese, a poche decine di metri dall’arrivo.

