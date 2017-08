ALBERO CADE SUI FEDELI A MADEIRA/ Video, Portogallo: 11 morti alla festa religiosa per la Madonna

Albero caduto sui fedeli a Madeira (Twitter)

Nel giorno di Ferragosto durante la Festa per la Madonna “Nossa Senhora do Monte” in Portogallo, nell’isola di Madeira si è assistito oggi pomeriggio ad una tragedia immane per un albero caduto poche ore fa durante la celebrazione della festa religiosa che radunava tantissimi fedeli cattolici. L’albero di enormi dimensioni è crollato all’improvviso, senza alcun preavviso evidente, mentre una trentina di persone erano posizionati sotto la sua area per celebrare l’inizio della fiaccolata a compimento della Festa dell’Assunta (che termina la due giorni della Festa di Nossa Senhora do Monte). Sarebbe di 11 morti il bilancio di morti in queste prime notizie che filtrano dai media portoghesi. L'albero, che è caduto intorno a mezzogiorno mentre le persone si preparavano per l'inizio della processione, secondo diversi testimoni citati dalla tv pubblica era secolare e da almeno due anni era stato legato proprio per evitare possibili cadute.

TRAGEDIA ALLA FESTA DI NOSSA SENHORA DO MONTE

Ancora non è chiaro il motivo che ha portato l’albero di grandezza gigantesca a cadere tutto d’un colpo sulla folla di fedeli sottostanti, ma la tragedia intanto resta: 11 morti, 35 feriti, il bilancio choc del dramma avvenuto a Funchal, sull’ìsola di Madeira, l’esatto paese di provenienza del campionissimo portoghese Cristiano Ronaldo. La festa della Madonna Patrona dell’isola di Madeira è culminata nel sangue e nel panico scattato tra i tantissimi fedeli presenti, come si può evincere dalle immagini choc nel video qui sotto. L'albero era una quercia di oltre duecento anni: come spiega la tv locale protese, era in condizioni di stabilità precaria e già dal 2014 l'area era stata segnalata come pericolosa per eventuali rischi di cadute.

