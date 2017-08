AUTOSTRADE/ Ferragosto, bollettino traffico e viabilità: l'ultimo esodo (ultime notizie, oggi 15 agosto 2017)

Traffico, casello - La Presse

ATTENZIONE ALL'ESODO DI FERRAGOSTO

La giornata di oggi, 15 agosto 2017, porterà a dover fare grandissima attenzione per quanto riguarda le code. Sarà importante l'esodo di ferragosto con sempre più italiani che avranno la possibilità di riposarsi solo oggi e vorranno farlo lontani da casa, invadendo le autostrade italiane. Anche se c'è da dire che alcuni si sono permessi il ponte del 14 e sono partiti domenica c'è da dire che non pochi decideranno di partire, magari verso mette vicine, oggi. C'è da valutare poi con attenzione anche quello che sarà il pomeriggio dove qualcuno potrà decidere di tornare a casa per poi presentarsi domani mattina in ufficio. Questa ondata di rientri viene chiamato contro-esodo e sicuramente sarà molto più importante domani mattina. C'è da fare poi grande attenzione anche a quanto ci dicono le previsioni del tempo che ci parlano di grande caldo e quindi aumentano la preoccupazione di chi potrebbe rimanere imbottigliato nel traffico.

DISSERVIZI PER LA FESTA DELL'ASSUNTA

In molti prenderanno le autostrade per recarsi nel loro luogo di villeggiatura. E' noto come per alcuni inizi proprio il giorno di ferragosto il periodo delle ferie. Questa grande confluenza sulle autostrade italiane deve migliorare anche lo studio delle situazioni che si potranno incontrare lungo queste. Il portale istituzionale, Autostrade.it, è sicuramente uno dei mezzi più utili perché sempre aggiornato in tempo reale e poi prolifico nel dare anche interessanti consigli sulle strade da prendere per evitare il traffico. Nella notte sono stati segnalati numerosi disservizi che ci porteremo lungo tutta la giornata. Partiamo dall'A24 Roma-Teramo dove al chilometro 47.7 direzione Superstrada Teramo mare troveremo l'area di servizio Civita sprovvista del rifornimento gpl, la riapertura è prevista per il diciotto di questo mese alle ore 14.00 per un guasto dell'impianto. Non viene fornito invece un orario per quanto riguarda l'area Mascherone ovest dove al chilometro 535.6 direzione Napoli, sull'A1 Firenze-Napoli, troveremo lo stesso problema a causa di lavori.

