Assunzione di Maria/ Il 15 agosto si celebra il passaggio della Madre di Dio al cielo

Assunzione della Beata Vergine Maria

LA CELEBRAZIONE RELIGIOSA

La festa religiosa in onore della Assunzione di Maria ricorre sempre a cadenza annuale il giorno 15 del mese di agosto, data conosciuta come ferragosto. Questo ritorno periodico dell'avvenimento è solamente uno dei tanti che hanno come protagonista la figura Maria Vergine madre di Cristo. Ma a cosa si riferisce esattamente la festa del 15 agosto meglio nota come l'Assunzione di Maria? Questa ricorrenza fa semplicemente riferimento all'episodio di passaggio dalla vita terrena a quella ultraterrena della Madre del Dio fattosi uomo. In questo trapasso, infatti, la Vergine venne assunta sia con la sua anima che con il suo corpo in Paradiso. Detto altrimenti la Vergine Maria concluso il percorso della sua vita terrena, venne condotta anima e corpo in Paradiso, ovvero venne assunta, allogiata in cielo. Una Festività importante quella dell'Assunzione che si perde nella notte dei tempi; a quanto pare, infatti, veniva celebrata già a partire dal 400 d.C.. Ma non è ancora tutto. Proprio l'Assunzione della Beata Vergine Maria ebbe ampio successo anche nell'età medievale. La vera è più importante vittoria del culto di Maria si ottiene solamente con il riconoscimento della festa sia da parte della Chiesa Cattolica sia da parte dell'intero mondo dei teologi. A proprosito delle feste in onore alla Beata Vergine è doveroso precisare che nella data cattolica dell'Assunzione, ovvero quella del 15 agosto, gli ortodossi e i fedeli della Chiesa apostolica armena festeggiano la Dormizione di Maria, ovvero del sonno profondo di Maria, la quale non sarebbe morta, ma addormentata sarebbe stata accolta in Cielo.

LE CELEBRAZIONI E LE FESTE

Ma quali sono i luoghi in cui si celebra questa festa dell'Assunzione di Maria? Se da un lato ogni parrocchia rende onore alla Vergine Maria dall'altro si rende necessario precisare che esistono luoghi in cui i festeggiamenti per rendere grazie alla Madonna vengono condotti in pompa magna. Tra i diversi esempi abbiamo la nota Sagra dell'Assunta a Pieve di Chiampo, quella di Maranello, la famosa sagra di Porcia. Ancora le sagre di Soccologno di Montagna e quella sche si svolge a Cesarano di Tramonti in provincia di Salerno. Qui a partire dal giorno 6 del mese di agosto fino al giorno 14 dello stesso mese, ovvero un giorno prima della calendarizzazine cattolica, si svolgono in onore di Mariadiverse messe vespertine, in cui la recitazione del rosario è d'obbligo. Nel giorno di ferragosto, invece, così come vuole il calendario liturgico, si svolge la sentita e su geestiva processione per le vie del paese. Qui ogni quartiere allestisce un altarino che, in tripudio di gioia e religiosità, avrà il compito di accogliere la sacra effigie.

Il culto in onore della Assunzione di Maria si fa vivo e sentito anche in Sardegna: a Marcedì piccolo villaggio di pescatori e frazione di Terralba, dove la Madonna solca le acque della laguna in una suggestiva processione in barca, e a Guasila, il centro agricolo della Trexenta che accoglie la Beata Vergine Maria come Santa patrona. Appartenente alla provincia di Cagliari Guasila è nota ai più per la bella Chiesa parrocchiale progettata dall'architetto Gaetano Cima. Il paese trexentese ogni anno rende onore e grazie all'Assunta, e lo fa sia tramite suggestivi festeggiamenti religiosi sia attraverso festeggiamenti civili. Vissutò con fervida partecipacizione la tradizionale caccia alla giovenca, meglio nota come s'achixedda.

GLI ALTRI SANTI FESTEGGIATI OGGI

Ma quali sono oltre alla festa dell'Assunzione di Maria gli altri santi che vengono festeggiati il giorno 15 del mese di agosto? Tra gli altri la Chiesa cattolica rende omaggio a Sant'Alfredo, a 'Arduino da Rimini, a San David Roland Lara e a Sant'Emanuele Morales.

© Riproduzione Riservata.