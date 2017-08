EX ATTRICE HARD “VERGINE” AL MATRIMONIO/ “La purezza comincia dal cuore con la preghiera: Gesù mi ha cambiata"

Brittni De La Mora, la storia dell'ex porno star vergine al matrimonio (Facebook)

Al bando ogni possibile “battutina” e doppio senso, la storia che vi raccontiamo è vera e comprovata dopo la recente intervista rilasciata alla Cbn: si tratta di Brittni De La Mora, una celebre porno star negli Stati Uniti che ha raccontato di aver praticato l’astinenza dai rapporti sessuali prima del matrimonio con il marito pastore protestante cristiano. Non solo, la donna dopo la conversione in pieno stile “caduta da cavallo verso Damasco” ora invita le donne a non avere rapporti prima del matrimonio e a dedicare a Dio il sacrificio della verginità pre-matrimoniale. «La purezza sessuale inizia sempre con il cuore, ricordatelo», spiega Brittni a quanti le contestano di essere stata una porno star fino all’altro ieri e ora predica l’esatto opposto in materia di rapporti sessuali. «Quando ho iniziato ad andare alla Cornerstone Church di San Diego, ero appena uscita dall'industria per adulti, dove avevo filmato circa 375 scene hard», spiega l’ex attrice in una lunga confessione personale sulla difficile strada di redenzione. Poi l’incontro con l’uomo che gli ha cambiato la vita, quel pastore protestante che l’ha seguita nel percorso di conversione fino addirittura a divenire fidanzati e poi sposi: l’ex porno star continua a ricordare alle altre donne che Dio è fedele a coloro che sono fedeli a lui e che la purezza non è solo una questione fisica: è un problema di cuore.

LA STORIA DI BRITTNI DE LA MORA

Centinaia di film, migliaia di scene hard e una vita vissuta al limite tra set a luci rosse e servizi su Playboy e le principali copertine delle riviste hot di mezza America: eppure Brittni De La Mora ad un certo punto ha deciso di svoltare, di cambiare vita, pur non nascondendo il suo recentissimo passato, «ero così lontano dalla vita che non avevo da guardare da nessuna parte, ma sapevo che il mio modo di vivere non era per quello che facevo al lavoro: avevo quasi 26 anni, single, in crisi e depressa». L’incontro con Gesù tramite quel pastore protestante, divenuto poi suo marito, ha “scosso” una vita fino a lì dominata dal lusso, dai soldi ma non dalla felicità: «Mentre cominciai a leggere la Bibbia, ho imparato un nuovo modo di vivere, sapevo che Dio mi aveva dato una seconda opportunità alla vita e volevo fare tutto quello che potevo fare proprio questa volta». Brittni racconta poi di aver fatto fatica e non poco a “cambiare” mentalità dopo anni di sfrenate serate e lavori tra set a luci rosse, ma quella forza nuova è nata proprio tramite l’amore per quell’uomo e quella comunità che ha incontrato a San Diego. «Sono così grata che io e mio marito abbiamo scelto di onorare Dio nei nostri desideri e nelle nostre tentazioni, abbiamo fatto la strada giusta perché abbiamo fatto la via di Dio. Posso dire veramente che sono stata benedetta con un grande matrimonio. Dio continua a favorire e ci benedica con le opportunità di esplorare le nostre vite». Sul suo personale blog, l’ex porno star torna poi ancora sul concetto di purezza del cuore e della “rivoluzione” che può avvenire dal di dentro di chiunque, anche di un’attrice a luci rosse. «La purezza inizia sempre con il cuore: per mantenere un cuore puro, cerco Dio ogni giorno attraverso il culto, la preghiera e la lettura della Bibbia. Continuo a trascurare le offese e perdonare rapidamente coloro che mi fanno del male».

© Riproduzione Riservata.