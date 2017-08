Ferragosto 2017/ Musei aperti, concerti e eventi: le proposte di Milano e Roma

Ferragosto 2017 - Roma

GLI EVENTI DI MILANO E DINTORNI

Milioni di italiani sono in viaggio in occasione del Ferragosto 2017, preferendo trasferirsi in qualche località balneare o in montagna. Ma quali sono le possibilità per coloro che resteranno a casa il 15 agosto? Ci sarà anche per loro qualche interessante programma? Niente paura, perché tutte le principali città italiane hanno una folta lista di soluzioni, a partire da musei aperti ma anche da concerti o altri interessanti eventi. Non ne è da meno Milano, che quest'oggi garantirà l'apertura della Pinacoteca di Brera, del PAC con una mostra d'arte dedicata all'Africa, del Museo della Scienza e di Villa Arconati. Gli appassionati di musica potranno invece godere una notte di Ferragosto allietata dall'Orchestra Sinfonica di Milano 'Giuseppe Verdi'. A Sesto San Giovanni avrà luogo un concerto gratuito dedicato alla Musica Reggae. Chi preferisce dedicare un intera giornata allo sport o al relax, potrà invece recarsi allo Scalo di Porta Genova per l'evento intitolato 'Estate allo Scalo'.

LE PROPOSTE DI ROMA

Anche Roma si prepara a trascorrere il Ferragosto all'insegna di vari eventi adatti ad ogni gusto. Sono numerosi i musei che resteranno aperti anche in questa importante festività del calendario italiano: tra di essi ci saranno i Musei Capitolini, l'Ara Pacis e i Mercati di Traiano. Gli appassionati d'arte potranno invece seguire al Foro Augusto e al Foro di Cesare ad una ricostruzione unica ideata da Piero Angela. Sono tanti gli eventi ai quali potranno partecipare i più giovani e nei quali la musica sarà grande protagonista: oltre alle numerose discoteche che apriranno in occasione del Ferragosto, ci sarà un divertente evento al Castello di Nerola con DJ set e fuochi d'artificio a partire dalla mezzanotte. Spazio anche per i più piccoli nel parco divertimenti Cinecittà World dove, oltre ai tradizionali giochi d'acqua protagonisti per tutta la durata della giornata, ci saranno anche feste e spettacoli di ogni tipo nella parte finale della giornata.

