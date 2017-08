IL METEO/ Ferragosto di sole, ma da domani torna a piovere (oggi, 15 agosto 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

DA DOMANI TORNANO I TEMPORALI

Da domani tornano i temporali dopo che la giornata di Ferragosto è stata piuttosto positiva sotto il punto di vista delle previsioni del tempo. Già da domani mattina vedremo dei forti temporali che inizieranno a colpire il nostro paese soprattutto sul Trentino Alto Adige. Le perturbazioni si faranno poi via via più importanti nel pomeriggio con situazioni incerte su alto Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Sicuramente la situazione segna quello che sarà un lento periodo di calo che ci porterà all'autunno al quale comunque manca ancora più di un mese. Nonostante questo la seconda metà di agosto ci prospetta anche giornate in cui ci saranno importanti precipitazioni, considerate di media come temporali estivi ma che in realtà dovrebbero essere evidenziate come cambiamenti climatici in vista dell'inizio della nuova stagione. Nonostante queste precipitazioni la giornata di domani rimarrà comunque calda con le temperature che non sono intenzionate a scendere.

FERRAGOSTO E IL RITORNO DELL'ESTATE

E' finalmente arrivata una delle giornate più attese da tutti gli italiani e cioè quella di Ferragosto, il 15 agosto. Dopo alcuni giorni di maltempo imprevisto al nord ora ritorna il sole un po' ovunque. Le previsioni del tempo dunque sorridono a tutti quegli italiani che avranno la possibilità di passare una giornata di vacanza, magari al mare. Le uniche precipitazioni della giornata le vedremo nel pomeriggio sulla Valle d'Aosta e sull'alto Piemonte. Non ci saranno problemi legati invece alle correnti e ai venti che si muoveranno da nord verso sud. Il mare sarà decisamente calmo sul Mar Tirreno, mentre le cose saranno leggermente peggiori sull'Adriatico. Le uniche situazioni invece di mare mosso le vedremo sulla costa ionica dove nonostante tutto si potrà fare comunque il bagno. Le temperature minime saranno registrate nella mattinata sui diciassette gradi di Potenza, mentre le massime le vedremo nel pomeriggio dove il termometro sfiorerà i trentacinque nelle città di Bologna, Firenze, Bolzano e Roma.

