IMMAGINI BUON FERRAGOSTO / Auguri per la festa tra Assunta, angurie e tuffi al mare

IMMAGINI FESTA DELL'ASSUNTA

Oggi è Ferragosto, la Festa dell’Assunta. Oltre che festa religiosa, cadendo in pieno agosto questa giornata è una delle occasioni per gite fuori porta, anche mentre si è già in vacanza, e pranzi all’aria aperta, quando non di veri e propri barbecue. Dunque non mancano spunti per fare gli auguri ai propri familiari e parenti con immagini, video e gif animate, in particolare attraverso whatsapp. Indubbiamente per chi tiene a ricordare il carattere religioso di questa festa non mancano le immagini mariane dell’Assunzione, come quella del Correggio cui è dedicato l’editoriale di Giuseppe Frangi. E certamente possono essere scelte anche quelle dei santuari e dei luoghi di pellegrinaggio dedicati alla Madonna, come Lourdes, Medjugorje, Fatima, Loreto e tanti altri sparsi nel mondo.

BUON FERRAGOSTO CON LE IMMAGINI

Come detto oggi è Ferragosto e cadendo di martedì per molti questa giornata coincide con un breve o con l’unico momento, iniziato magari nel weekend, di vacanza, al mare, in montagna o a bordo piscina, complice anche il meteo favorevole che sta regalando una buona giornata. Foto di spiagge, ombrelloni, panorami mozzafiato saranno quindi indicati. Non mancherà chi personalizzerà il tutto, magari fotografando e inviando ai propri contatti le immagini di un proprio tuffo in acqua o dei propri piedi sulla sabbia, per far anche “rosicare” chi non è potuto partire. Viste le temperature e il periodo, non mancheranno foto “rinfrescanti” di angurie, anche se scorgendo sui social sembra che anche le fresche birre siano usate per fare gli auguri. Naturalmente, essendo una giornata dedicata anche a un pranzo all’aperto o alla classica grigliata, non mancano foto di cibi e pietanze preparate per l’occasione. Se avete bisogno di qualche ispirazione, oppure se volete curiosare tra quanto fanno gli altri italiani, potete dare un occhio alle foto condivise su Instagram o su Twitter.

