INCENDIO METRO LONDRA/ Video, stazione Holborn: “fumo in carrozza”. Deraglia treno a London Waterloo

Due problemi stanno bloccando il traffico cittadino a Londra nel giorno di Ferragosto: un incendio divampato nella stazione della metro a Holborn, e poi un treno deragliato a London Waterloo nell’ora di punta con conseguenze catastrofiche sul fronte code e ritardi, per fortuna non sul fronte del bilancio vittime e feriti. L’incendio segnalato da alcuni testimoni nella stazione di Holborn pare sia stato del fumo dentro alcune carrozze, subito dopo aver visto “un lampo”, come una sorta di esplosione giunta all’improvviso. Non vi sono segnalati feriti o vittime, né è in corso alcuna operazione anti-terrorismo: un portavoce dell'azienda dei trasporti ha detto che l'allerta è arrivata dalla Central Line, direzione ovest, e che le indagini sono in corso. L'11 agosto era stata evacuata la stazione della metropolitana Oxford Circus per un altro allarme incendio, ma in questo caso con il sospetto di una precedente esplosione il livello di allerta è ovviamente più alto, anche se ripetiamo finora non vi sono allarmismi o segnali di possibili azioni dolose dietro il fumo comparso nella stazione di Holborn fino alle Central Line.

DERAGLIA TRENO A LONDON WATERLOO NELL’ORA DI PUNTA

Il secondo punto critico nella mattinata di Londra avviene invece alla stazione Waterloo: un treno infatti è deragliato questa mattina durante l’ora di punta e ora tutti i treni dell’area sud-ovest sono stati bloccati, con il consiglio ai passeggeri di non viaggiare verso Waterloo proprio per l’incidente occorso al treno uscito dai binari quando stava per uscire dalla stazione attorno alle 6 del mattino. Non ci sono feriti e nemmeno vittime, anche perché per fortuna il treno non si è ribaltato ma è rimasto leggermente piegato sul fianco senza causare gravi scossoni ai passeggeri spaventati a bordo. Entro il pomeriggio dovrebbe risolversi il problema al traffico ferroviario, con la rimozione delle carrozze che è già in corso da ore.

