Niccolò Ciatti/ Il padre, "Non riesco a guardare il video dove massacrano mio figlio"

Ha sconvolto l'Italia intera la vicenda di Niccolò Ciatti, il ragazzo di Scandicci ucciso a calci e pugni da tre giovani russi all'interno di una discoteca di Lloret de Mar con una furia indescrivibile. Quando i genitori sono stati informati che il loro figlio, 22 anni compiuti da un mese, era in fin di vita: dalla Toscana si sono precipitati in Spagna, speravano in un miracolo che non è avvenuto. Quando parla ai microfoni del Tg1, il papà della vittima, Luigi Ciatti, ha gli occhi lucidi e la voce rotta:"Ho visto la metà di quel video terribile, non sono riuscito a vederlo tutto. Mi ero ripromesso di non farlo guardare a mia moglie ma lei lo ha già visto". Come riportato da Il Corriere della Sera, per il papà di Niccolò è impensabile credere che quei ragazzi abbiano messo fine alla vita del figlio nel giro di pochi secondi:"Non sono esseri umani ma bestie, lo hanno ammazzato come un sacco di patate, neanche un cane si merita una fine così".

NICCOL Ò CIATTI, RAGAZZO UCCISO IN DISCOTECA

NESSUNO HA MOSSO UN DITO

Nel video dell'uccisione di Niccolò Ciatti, il ragazzo italiano massacrato nella discoteca St. Trop’ di Lloret de Mar, i fatti che balzano agli occhi sono principalmente due. Da una parte la sconsiderata furia omicida degli assassini, che si avventano sul corpo di Niccolò, già messo ko, rifilandogli pugni e un calcio mortale. Dall'altra, però, ci sono tutti gli altri: le centinaia di giovani che creano un cerchio umano intrno al ring immaginario. Nessuno, o quasi, muove un dito. Gli unici due ragazzi che provano ad intervenire vengono allontanati con fare intimidatorio dai 3 killer, che dispensano pugni e spintoni, sicuri del fatto loro e intenzionati a completare il loro disegno omicida. Come riporta Il Corriere della Sera, il papà si chiede perché nessuno abbia cercato di salvarlo: perché se tutti si fossero mossi contro i giovani Niccolò sarebbe ancora vivo. "Tutti sono stati a guardare impotenti - si dispera il padre -. Forse qualcuno poteva risparmiargli quelle pedate sulla testa, quelle botte al cuore che me l’hanno ammazzato".

