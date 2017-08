TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Umbria, scossa M 2.8 a Norcia (ore 9, 15 agosto 2017)

Terremoto oggi, ultime notizie (Foto: da Pixabay)

UMBRIA, SCOSSA M 2.8 A NORCIA

Un terremoto di magnitudo 2.8 sulla scala Richter si è verificato alle ore 2:49 di oggi, martedì 15 agosto 2017, a Norcia, in provincia di Perugia. Il sisma, come riferito dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha visto il proprio epicentro nel punto di coordinate geografiche 42.81 di latitudine e 13.19 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 13 km. Questo l'elenco completo dei centri abitati situati nel raggio di 20 km dall'origine del movimento tellurico: Norcia (PG), Arquata del Tronto (AP), Castelsantangelo sul Nera (MC), Montegallo (AP), Accumoli (RI), Preci (PG), Montemonaco (AP), Ussita (MC), Visso (MC), Cascia (PG), Acquasanta Terme (AP) e Montefortino (FM). Fortunatamente la scossa non ha provocato alcun danno a persone e/o cose.

LAZIO, SCOSSA M 1.9 IN PROVINCIA DI LATINA

Oltre al sisma di M 2.8 sulla scala Richter verificatosi a Norcia, la scossa di terremoto più intensa registrata in Italia dalle apparecchiature dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), è stata quella avvenuta in provincia di Latina alle ore 6:57 di questo Ferragosto. Un movimento tellurico di magnitudo 1.9 sulla scala Richter, localizzato a latitudine 41.53 di latitudine e 13.02 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 6 km. I centri abitati situati nel raggio di 15 km dall'origine del terremoto, esenti in ogni caso da danni a persone e/o cose sono i seguenti: Bassiano (LT), Sermoneta (LT), Sezze (LT), Norma (LT), Carpineto Romano (RM), Roccagorga (LT), Latina (LT), Pontinia (LT), Maenza (LT), Montelanico (RM) e Priverno (LT).

