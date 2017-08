Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, la ‘scommessa’ del presidente sudcoreano Moon Jae-in

Terza Guerra Mondiale, Pres. Corea del Sud Moon Jae-in (LaPresse)

Terza guerra mondiale? Quando alla fresca nomina da presidente della Corea del Sud, in pieno scontro da terza guerra mondiale tra Usa e Nord Corea, Moon Jae-in aveva osato dire, “sono convinto che bisogna dialogare per trovare un accordo e una via diplomatica con i “cugini” di Pyongyang”, lo avevano guardato un po’ come un matto, un visionario. Eppure il presidente cattolico - elemento non da sottovalutare per capire la completa diversità rispetto ai poteri corrotti del recente passato a Seul - ha cercato di tenere fede alla promessa e lentamente sta cercando di convincere Onu, Russia, Cina e soprattutto Stati Uniti a riprendere in mano l’arma “atomica” della diplomazia per provare ad evitare il peggio. «Chiedo al Nord di fermare immediatamente tutte le provocazioni e le minacce, evitando che la situazione peggiori», ha detto ancora ieri Moon Jae-in, ricordando però anche agli alleati di Washington come sia interesse primario la pace, «Non ci deve essere più guerra sulla penisola coreana. Al di là degli alti e bassi che dobbiamo fronteggiare, la situazione nucleare della Corea del Nord deve essere risolta pacificamente. Sono certo che gli Stati Uniti risponderanno alla situazione attuale con calma e responsabilità in una posizione che rispecchia in pieno la nostra». In una recente dichiarazione rilasciata a Radio Vaticana, anche il presidente della Conferenza Episcopale Coreana, mons. Hyginus Kim Hee-joong, aveva ricordato con urgenza la vera priorità dell’intera Penisola: «Se la pace non si afferma in modo definitivo nella Penisola coreana finirà la pace in tutta l’Asia del Nord-est e la Penisola coreana diventerà polveriera pronta ad esplodere e a far scoppiare un’altra guerra. Noi abbiamo bisogno di un trattato di pace e non solo di una tregua». E l’obiettivo di Moon finora pare andare esattamente in questa ardita e speranzosa “scommessa” di pace.

PENTAGONO, “GUERRA SOLO SE FALLISCE DIPLOMAZIA”

Le parole che arrivano dagli Stati Uniti sono ancora una volta molto dure riguardo la situazione in Corea del Nord, anche se rilevano una netta e decisa volontà di risolvere il tutto a livello diplomatico, per il bene (e gli interessi) di tutti. Secondo infatti il capo dello stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, Joseph Dunford, l’opzione di guerra mondiale scatterà soltanto nel momento in cui fallirà la diplomazia e le varie mosse lanciate da Onu, Usa, Cina e Corea del Sud. Avviene tutto durante l’incontro di ieri con il neo presidente di Seul, Moon Jae-in: «Le opzioni militari arriveranno solo se gli altri sforzi falliranno" con il regime di Kim Jong-Un». Il responsabile militare del Pentagono è giunto nel suo tour asiatico decisivo, tra Corea del Sud e nei prossimi giorni che Cina e Giappone: il “tavolo” delle trattative per trovare una soluzione tra Washington e Pyongyang viene affidato di fatto a questi incontri e ai prossimi voluti fortemente da Trump e dalle Nazioni Unite. «L’esercito Usa continuerà ad appoggiare gli sforzi dei Paesi per risolvere la questione della Corea del Nord attraverso la diplomazia e le misure economiche», conclude il capo di stato maggiore americano.

