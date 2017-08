AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A25 (ultime notizie, oggi 16 agosto 2017)

Traffico, casello autostrada - La Presse

Nella notte c'è stato un brutto incidente sull'autostrada A25 Torano-Pescara che ha portato evidenti ripercussioni sulla viabilità. Il sito istituzionale di autostrade italiane, Autostrade.it, ha sottolineato diversi problemi proprio in merito a questa situazione. Si parte dalle ore 23.31 quando viene segnalato traffico bloccato al chilometro 87.9 direzione autostrada Roma-Teramo tra Aielli e Avezzano. Nello stesso identico punto poi si sottolinea come il tratto sia stato chiuso per il ripristino della situazione in seguito all'incidente e come questo abbia generato ulteriori code. Sarà importante, per chi passerà stamattina da quello specifico tratto, controllare il portale che è aggiornato in tempo reale ed offre anche utili consigli su possibili percorsi alternativi. Non si sanno al momento né le dinamiche dell'incidente e nemmeno se ci siano stati dei feriti più o meno gravi. Nelle prossime ore potrebbero arrivare degli aggiornamenti.

INCENDIO SULL'A3 NAPOLI-SALERNO

Nella tarda serata di ieri si è verificato un incendio sull'autostrada A3 Napoli-Salerno. A causa di questo è stata chiusa l'entrata Vietri sul mare al chilometro 48.3 direzione Napoli. Sul luogo dell'incendio si sono recati subito i vigili del fuoco e anche gli addetti di autostrada per l'Italia. Sicuramente già questa mattina la situazione sarà totalmente sistemata, grazie alla rapidità degli addetti ai lavori e alla loro prontezza nell'assistere situazioni del genere. Al momento non è noto se questo evento sia stato doloso o spontaneo. Non è però da escludere che con il caldo di questi giorni non si possa essere creato un incendio naturale magari anche nelle sterpaglie presenti ai lati della carreggiata. Nelle prime ore della giornata sicuramente arriveranno anche delle novità in merito a questa situazione che comunque dovrebbe essere già stata debellata. A parte l'entrata di Vietri sul mare pare che non ci siano stati altri problemi sulla viabilità.

