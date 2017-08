ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: attesa per i numeri vincenti! (conc 232/2017)

Estrazione del SiVinceTutto Superenalotto (web)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI

Ferragosto è passato, l’estate come in una sorta di “regata” ha ormai svoltato l’ultimo giro di boa e la tristezza inizia a salire: con l’estrazione immancabile del mercoledì del SiVinceTutto Superenalotto l’intento è quello di superare questa malinconia della fine vacanze che si avvicina per arrivare ad una magari insperata ma ricchissima vincita nell’ennesima estrazione che andrà in scena, come ogni mercoledì, anche oggi con il concorso Sisal arrivato al numero 232. Va detto che, come ogni buon giocatore “del mercoledì” conosce bene, le speranze di vittoria rispetto al “normale” Superenalotto sono molto più concrete e meno “impossibili”, pena un jackpot non gigantesco ma comunque rispettabile e che la vita ve la potrebbe far svoltare lo stesso! Come farlo? Molto semplice: innanzitutto bisogna scegliere 12 numeri e sperare che la metà di questi corrispondano a quelli vincenti. Così è possibile fare il botto e, quindi, vince il primo premio. Si può ottenere una discreta somma anche con il 5, il 4 e il 3 o realizzando anche il 2: solo la scorsa settimana, ad esempio, ha portato in dote a tutti i vincitori una somma complessiva di quasi 400mila euro, mica briciole… La distribuzione delle vincite varia a seconda che vengano indovinati o meno tutti i numeri vincenti. E quindi se c'è un fortunato che azzecca il 6, questi ottiene il 40,27% del montepremi, lasciando al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se, però, nessuno fa il 6, allora la distribuzione dei premi cambia radicalmente: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Se non avete ancora pensato a come eventualmente spendere la vincita, potete farlo ora, perché c'è ancora un po' di tempo prima dell'estrazione di oggi di SiVinceTutto. L’attesa è forte e si porta dietro tutto il carico di una estate calda e difficile magari per i tanti italiani che escono da un anno complesso al lavoro, ma che potrebbe così, con un colpo di coda, fare cambiare il giudizio di fondo a tanti nostri concittadini. E allora prima di concentrarci sull'estrazione di oggi, che come sempre seguiremo in diretta per fornirvi la combinazione fortunata, scopriamo cosa è successo la settimana scorsa dove tra mille speranze pre-ferragostiane in molti puntavano alla massima vincita. I numeri vincenti dell'estrazione di SiVinceTutto del concorso numero 231 del 9 agosto 2017 sono stati 12-14-73-78-79-80. Presto conoscerete la sestina vincente. In bocca al lupo!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.