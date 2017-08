GAMBE MOZZATE NEL CASSONETTO/ Roma, trovato cadavere sezionato di una donna: uomo ripreso da telecamere

Gambe mozzate nel cassonetto a Roma (LaPresse)

Giallo shock a Roma: in un cassonetto nei pressi di Piazza Euclide sono state trovate i resti di un cadavere di donna sezionato. Due gambe mozzate probabilmente con una motosega (poi unite con dello scotch) e altri pezzi del corpo sparsi all’interno del cassonetto dell’immondizia: l’orrore delle scoperta questa mattina nella Capitale quando una nomade è stata colta da un malore avendo aperto il cassonetto e dopo aver visto l’atroce e macabra scena mentre rovistava tra i rifiuti. Al momento non ci sono indizi sull’identità della povera donna finita sezionata - ma la gran parte del corpo sembra non essere presente all’interno del cassonetto - e la polizia sta cercando tra le varie denunce di scomparsa di donne a Roma e dintorni. Il luogo del ritrovamento in viale Maresciallo Pilsudski, nel quartiere Parioli è ora sotto stretta osservazione con rilievi anche nelle vie circostanti per provare a cercare il resto del corpo.

LA PRIMA PISTA

La scoperta delle gambe mozzate della donna ha fatto scattare subito l’indagine, dopo che ieri sera la donna nomade ha segnalato l’orribile ritrovamento: ma c’è già una pista principale battuta dagli inquirenti, dato che con le prime immagini raccolte dalle telecamere della zona si vedrebbe un uomo che lunedì scorso si è avvicinato al cassonetto e ha gettato dentro un sacco. Dopo risale velocemente sull’auto vicina e parte della targa potrebbe essere recuperata dagli inquirenti: non è chiaro ancora se il sacco buttato contenesse effettivamente alcuni resti del cadavere femminile, anche se da una prima ispezione del medico legale è stato escluso che la donna fosse una senza dimora (nomade o clochard), con la gambe che sono state tagliate all’altezza dell’inguine, in un’immagine che fa orrore anche solo a descriverla.

