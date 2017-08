INCIDENTE STRADALE/ Forte dei Marmi, moto contro auto: morto un centauro (ultime notizie)

Incidente stradale (LaPresse)

La notte appena passata ha visto un doppio incidente stradale avvenuto tra la Toscana e la Liguria, con protagonisti sempre purtroppo dei centauri: nel caso ligure il motociclista caduto è ricoverato in gravi condizioni, mentre nel drammatico episodio di Forte dei Marmi le condizioni del centauro erano troppo gravi ed è stato confermato il decesso durante il tragitto verso l’ospedale. Avviene tutto nella prima mattina di oggi, quando un uomo originario del Bangladesh di 39 anni, a bordo della sua moto, si è scontrato con un’auto che sopraggiungeva nella zona del Luna Park vicino al Lungomare. Il centauro è stato subito soccorso ma le condizioni per l’appunto erano troppo gravi. Ancora non ci sono novità sul fronte delle possibili responsabilità della moto e del conducente dell’auto, con la polizia che sta ancora effettuando i rilievi dopo il drammatico e mortale incidente.

RECCO, UN MOTOCICLISTA RICOVERATO GRAVE DOPO CADUTA

A Recco, sulla Riviera di Levante vicino a Genova, un altro motociclista è in pericolo di vita dopo l’incidente che questa volta l’ha visto coinvolto senza l’intervento di altri veicoli. Come spiega LiguriaOggi, un uomo in via Cavour questa notte è caduto ancora per cause tutte da accertare e ha riportato ferite assai gravi con diversi traumi riconcentrati. Gli uomini dei Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e nelle prossime ore cercheranno di ricostruire con esattezza la dinamica della caduta. Intanto, un terzo caso simile è avvenuto sempre ieri notte a Vado Ligure, dove un uomo di 57 anni in sella alla sua moto ha avuto un malore ed è uscito fuori strada riportando anche qui gravi ferite, ricoverato in serie condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

© Riproduzione Riservata.