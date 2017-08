Lotto/ Estrazioni di oggi, 16 agosto: i numeri vincenti! (conc 97/2017)

Estrazione del Lotto e 10eLotto (LaPresse)

Lotto e 10eLotto posticipano la loro fortuna di un giorno, raggirando l'ostacolo di Ferragosto. La prima estrazione della settimana avrà quindi luogo oggi, mercoledì 14 agosto 2017, ed i premi sono già pronti per essere distribuiti. Nell'ultimo appuntamento è stato un vincitore del Lotto a distinguersi rispetto agli altri finalisti, grazie ad un premio di 62 mila euro. Il giocatore di Vittoria, in provincia di Ragusa, ha centrato quattro numeri su Palermo. Aria di festa anche in provincia di Udine, grazie ad un vincitore di Palazzolo dello Stella che ha indovinato un premio da 45 mila euro. Terzo posto sul podio per la provincia di Ancona, Numana, dove sono finiti 43.800 euro in premio. Il 10eLotto approda invece a Palermo con il suo primo premio, conquistato da un vincitore che ha sfiorato i 32 mila euro. Due vincite gemelle al secondo posto, grazie ad un fortunello di Cavallino, nel leccese, ed un appassionato di Lamporecchio, in provincia di Pistoia.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto e 10eLotto ritorneranno nelle nostre case grazie al concorso di questa sera e proprio perché non si tratta del consueto appuntamento con i giochi Sisal, non bisogna dimenticare di registrare la propria schedina. Tutti i giocatori dalla memoria più lunga si saranno già posizionati per assistere comodamente all'estrazione, mentre molti altri ancora devono giocare i loro numeri. La nostra Rubrica si occuperà di nuovo di un'altra fetta di appassionati Sisal, i last minute e gli ultra ritardatari. E' infatti a questi due gruppi che serviranno maggiormente dei numeri da giocare, senza dover attendere un sogno premonitore o il consiglio di un amico. Voliamo fino al Golfo del Messico per la notizia di oggi, che ci parla di Sirene. In questo luogo è presente una casetta dedicata a questo essere marino sovrannaturale e rimasta nascosta per diversi decenni. Secondo Guardia Costiera, l'abitazione sarebbe stata spazzata fino alle coste messicane dopo un tragitto di 400 chilometri. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la casa, 71, la sirena, 42, il mare, 1, la guardia, 46, e l'ormeggio, 3. Come Numero Oro scegliamo invece l'ancora, 53.

