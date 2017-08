TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Umbria, scossa M 2.1 a Perugia (ore 11.20, 16 agosto 2017)

Terremoto oggi (LaPresse)

UMBRIA, SCOSSA DI M 2.1 A PERUGIA

Il giorno post-Ferragosto si apre con una scossa di terremoto per fortuna non particolarmente significativa avvenuta nella provincia di Perugia, nell’ormai consueto sciame sismico del centro Italia tra Norcia e le vicine provincie di Rieti, Macerata, Ascoli Piceno e L’Aquila. Il sisma registrato dal centro nazionale INGV ha visto alle ore 4.59 una scossa di grado M 2.1 sulla scala Richter, con l’ipocentro individuato a circa 8 km di profondità sotto il livello del terreno. Sul fronte dell’epicentro, il terremoto perugino ha visto coinvolgere, senza alcun danno, i comuni di Norcia, Castelsantangelo sul Nera, Preci, Cascia, Arquata del Tronto, Visso, Accumuli, Ussita, Montegallo, Cerreto di Spoleto, Poggiodomo, Montemonaco, Sellano.

MARCHE, SCOSSA DI M 3.1 A MACERATA

Paura invece ieri sera nella provincia di Macerata per una scossa di terremoto avvertita, anche se non fortissima, tra le province marchigiane, ma anche a Rieti, Perugia e L’Aquila. Il terremoto di grado M 3.1 di cui ieri sera vi abbiamo documentato, non ha avuto per fortuna danni o conseguenze negative per tutti i comuni toccati dalla scossa che hanno avvertito, specie ai piani alti dei palazzi, qualche vibrazione in più del consueto, scatenando un piccolo momento di panico registrato dalla consueta attività sui social. I comuni toccati dal sisma 3.1 Richter sono stati principalmente FIastra, Acquacanina, Fiordimonte, Ussita, Bolognola, Pievebovigliana, Pieve Torina, Visso, Monte Cavallo, Muccia, Sarnano, Camerino, Preci, Caldarola, San Ginesio, Serrapetrona. Nessun danno e serata di Ferragosto passata alla fine indenne, a quasi un anno dal terribile terremoto di Amatrice e Arquata del Tronto che fece danni, vittime e ferite tutt’ora nella vivida memoria dei cittadini nelle aree colpite dal sisma.

