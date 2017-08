TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord vs Usa: Tillerson, “ok a dialogo, ma attendiamo segnali da Kim”

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. È passata un’altra giornata campale ieri nelle piccole o meno mosse di Usa e Corea del Nord sotto il pesante vento di terza guerra mondiale che spira ormai da troppi mesi. La minaccia di attaccare con missili nucleari l’isola di Guam è per ora scongiurata, con Kim Jong-Un che si è detto di voler aspettare le prossime mosse degli “stupidi americani” prima di sparare. Cercando di andare oltre al “lessico” mediatico e demagogico del dittatore nordcoreano - ricordiamo ogni tanto che il popolo di Pyongyang è tutt’altro che un Paese che vive nel lusso sfrenato e nel benessere totale, dunque Kim deve spesso “tenere” la briglia dell’ideologica molto attiva in modo da legittimare il suo ruolo di “dio” contro l’intero mondo anti-rivoluzione - la mossa di ieri significa una sorta di apertura a possibili rapporti diplomatici, come auspicato dall’incessante ruolo di mediazione che la Corea del Sud cerca di immettere ormai da mesi.

In serata arriva anche la controreplica del Segretario di Stato Usa, Rex Tillerson: «l'amministrazione Trump resta interessata al dialogo con il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ma sta aspettando un segnale di interesse da parte di Pyongyang», spiega Tillerson davanti ai giornalisti, senza commentare però lo “stallo” prodotto da Kim con la sua dichiarazione di “attesa”. «Continuiamo ad essere interessati a cercare un modo per dialogare, ma spetta a lui fare il primo passo», avanza l’uomo di Trump mantenendosi anch’egli in condizione di attesa. Chi farà il primo vero passo allora?

COLLOQUIO USA-GIAPPONE DOPO FRASI KIM

Dopo la “frenata” di Kim Jong-un che ancora una volta arriva comunque a provocare gli Stati Uniti in una terza guerra mondiale finora, per fortuna, solo diplomatica e mediatica, Trump e il premier giapponese Shinzo Abe hanno deciso di risentirsi in un ennesimo colloquio telefonico per fare il punto della situazione con il principale alleato economico e politico in Asia. «I due leader hanno concordato sulla necessità di prevenire un lancio di missili sul territorio americano», fanno sapere le cancellerie dei due leader mondiali, mentre la Corea del Sud richiama all’ordine anche nel giorno di Ferragosto facendo sapere, «nessuna azione militare potrà essere intrapresa nella penisola coreana senza il nostro consenso». Non solo, il presidente Moon Jae-in ha assicurato che il governo di Seul farà di tutto per evitare una guerra a tutti i costi sia ora che in futuro.

