Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: bilancio di Ferragosto del Ministro dell'interno (16 agosto 2017)

Ultime notizie, Giulio Regeni - La Presse

Ultime notizie. Nel rituale incontro con i giornalisti di Ferragosto molti i temi trattati dal Ministro dell'Interno Marco Minniti. Il titolare del Viminale tra le altre cose ha rivendicato la grande determinazione dell'esecutivo nel cercare di governare i flussi migratori, a tal proposito Minniti ha voluto fare il punto sugli abbandoni delle operazioni di salvataggio da parte delle ONG, sottolineando come esse non si siano defilati per l'approvazione del codice di regolamentazione fortemente voluto dal suo ministero. importante anche l'accenno del fenomeno della violenza sulle donne, con Minniti che si dice non soddisfatto di quanto fatto finora, anche se le nuove norme hanno prodotto una diminuzione dei specifici reati di quasi un quarto. Ultimo dato relativo ai comuni commissariati per mafia, che allo stato attuale sono 18 su tutto il territorio nazionale.

PAUROSO INCIDENTE STRADALE A TRANI

Un cittadino di origini albanesi ha provocato questa notte un incidente sulla provinciale 16 all'altezza di Boccadoro, nell'incidente sono perite 3 persone. Dai primi rilievi l'auto dell'investitore, un ventiduenne, procedeva a forte velocità ed ha tamponato in maniera violenta una Toyota Aygo. La piccola autovettura dopo l'impatto ha preso fuoco, con gli occupanti che non sono riusciti ad abbandonarla, e che sono periti tra le fiamme. Immediatamente intervenuti le forze di polizia hanno effettuato l'alcool test sull'investitore, stante la positività egli è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo. Le vittime sono tutte della zona, esse avevano un età compresa tra i 54 e i 57 anni.

SCARCERATI DUE DEI TRE CECENI

La polizia catalana ha scarcerato 2 dei 3 uomini ceceni che risultavano coinvolti nella morte di Niccolo Ciatti, il giovane pestato a morte in una discoteca spagnola nella notte del 13 agosto. I due per quanto risultano ancora indagati, non sembrerebbero essere stati determinanti per la morte del giovane fiorentino. Intanto nella località spagnola è giunto il padre della vittima, egli apparso comprensibilmente distrutto attende la riconsegna della salma, salma che forse domani sarà sottoposta all'esame autoptico. Il sindaco di Lloret de Mar nel frattempo ha chiesto per i 3 russi una punizione esemplare, il primo cittadino sa benissimo che situazioni di questo genere non fanno altro che allontanare i turisti, da quello che allo stato attuale è uno dei centri più frequentati dell'intera "costa brava".

RITORNA A IL CAIRO L'AMBASCIATORE ITALIANO

Dopo alcuni timidi passi in avanti del governo egiziano sulla questione legata alla morte di Giulio Regeni, il governo italiano ha autorizzato il ritorno al Cairo del nostro ambasciatore. La vicenda è stata commentata, non senza soddisfazione, dal ministro degli esteri Angelino Alfano, con l'alto esponente politico che si è detto favorevolmente impressionato del fatto che la polizia africana abbia autorizzato una società esterna, per il recupero di un video dalle telecamere di sorveglianza della metropolitana, video ritenuto importantissimo dagli investigatori italiani. Non sono dello stesso avviso del ministro i genitori di Giulio, per i quali il ritorno dell'Ambasciatore è una "resa incondizionata" del nostro governo a quello egiziano, con quest'ultimo che ancora nasconde la verità sulla morte di Giulio.

CHAMPIONS LEAGUE, IL NAPOLI OSPITA IL NIZZA

Prima ancora del campionato sarà la volta del Napoli che stasera affronterà il Nizza nei preliminari di Champions League, giocandosi un'ampia fetta della stagione. Buone notizie per Sarri con tutta la rosa a disposizione e nessuna volontà di lasciare spazio agli esperimenti, ma anzi puntare su un gruppo ben collaudato. Le buone notizie arrivano anche da Nizza per la mancata convocazione di Balotelli e Snejder che certo tolgono alla squadra francese due importanti pedine, in una partita da non sbagliare per il prestigio internazionale da consolidare dei partenopei con un occhio anche al fatturato che scaturirebbe dall'ingresso nella fase a gironi, utile anche per il mercato.

LA PRIMA DI BONUCCI COL MILAN

Giovedì torna in campo anche il Milan per l'andata del terzo turno dei preliminari di Europa League contro i croati dello Shkendija prima e con l'esordio di domenica in campionato a Crotone. Sarà la prima gara per Leonardo Bonucci, che spera di essere ciò che Pirlo è stato per la Juventus a parti inverse, con la fascia da capitano davanti al suo nuovo pubblico, che numeroso arriverà a San Siro, visto che sono già stati venduti 20.000 biglietti. Dopo questi due appuntamenti si tornerà a parlare di mercato con l'ormai certo addio di Bacca ed il sempre più probabile approdo in rossonero di Kalinic.

CALCIOMERCATO, ULTIME DALL'ITALIA

A 16 giorni dalla chiusura del mercato ed con il campionato alle porte, pronto a mettere in luce pregi e difetti delle squadre, la Juventus è pronta a chiudere l'affare Matuidi, probabilmente non l'unico innesto a centrocampo, e portare in anticipo a Torino Spinazzola, in rotta con l'Atalanta e con le valigie ormai pronte. L'Inter è alla ricerca di un difensore per Spalletti, così come la fragile Roma che in questo pre-campionato ha incassato troppe reti, mentre si attende la risposta del Leicester per Mahrez.

© Riproduzione Riservata.