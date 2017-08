15ENNE E LA MUCCA DORMONO “ABBRACCIATI”/ Foto, pioggia di like su Facebook: “se mi vede è felice”

15enne e giovenca, pisolino insieme (Facebook)

Non di rado si instaura un rapporto speciale tra uomo e animale, come accaduto ad un giovane ragazzo di 15 anni, Mitchell Miner di Williamsburg, nello Stato dell'Iowa. Nel suo caso però, il suo fedele amico non è il classico cane ma una tenera giovenca di nome Audri diventata a sua insaputa vera star di Internet. La storia di Mitchell e Audri è racchiusa nella tenerezza di una fotografia che immortala il ragazzo e la giovane vacca in un momento di perfetta quanto tacita sintonia reciproca: i due dormono uno appoggiato all'altra. Lo scatto è stato realizzato dal padre del 15enne dopo aver preso parte alla Fiera dello Stato di Iowa e poi diffuso sui social a testimonianza del loro legame speciale ma in poco tempo la foto ha raggiunto migliaia di interazioni conquistando e commuovendo gli utenti della rete.

MITCHELL E AUDRI: LEGAME SPECIALE

Negli ultimi due mesi il giovane Mitchell e la giovenca Audri hanno avuto modo di imparare a conoscersi e a legarsi. Un legame speciale del quale però il ragazzo ha ammesso di provare difficoltà a spiegare. "Gode semplicemente della mia compagnia", ha spiegato a UsaToday. Per 60 lunghi giorni i due sono diventati inseparabili in vista della preparazione per lo show di bestiame che coinvolge ogni anno i giovani dello Stato. Il ragazzo si è preso cura di Audri fino allo scorso sabato, giorno della manifestazione, facendo le tre di notte per arrivare pronti all'evento. Alla fine i due inseparabili amici si sono classificati solo quinti su sette partecipanti ed al termine della giornata erano ormai entrambi chiaramente esausti. Così, poco dopo la presentazione hanno deciso di fare un pisolino insieme. Vedendoli dormire beatamente, il padre di Mitchell ha deciso di fare alcune foto e postarle il giorno successivo su Facebook, sancendo in pochi giorni il successo con oltre 17mila interazioni e 500 commenti.

IL DESTINO DELLA GIOVANE VACCA

Alla vista della foto del 15enne e della sua giovenca appisolati, in tanti hanno rievocato momenti di estrema tenerezza vissuti con i propri animali. Laura, la madre del ragazzo, ha spiegato che una scena simile raccoglie inevitabilmente il benestare della gente, sottolineando il rapporto speciale che si instaura nel tempo tra noi umani e i nostri amici animali. La donna ha spiegato che sono soliti prendere in prestito questi animali durante la stagione estiva. Dopo la sua avventura durante la Fiera e la popolarità conquistata sui social, con l’arrivo dell’autunno Audri tornerà in una fattoria di latticini a Blairstown. La famiglia del giovane Mitchell ha sempre vissuto in fattoria dalla quale hanno imparato tanto. "Abbiamo questi valori insiti in noi e stiamo cerchiamo di fare quello che possiamo per conservarli", ha detto il padre Jeremy.

© Riproduzione Riservata.