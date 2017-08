ABORTION SIMULATOR/ Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'aborto: simula un vero intervento!

Abortion Simulator (foto Twitter)

Può l’aborto diventare un videogioco? E' provocazione rivoltante, senza mezzi termini e certo a prima vista la notizia sembra una bufala, ma la società sviluppatrice di app chiamata Kierun Studios, con sede a Mumbai in India, l’ha pensata e realizzata. “Abortion Simulator” è un videogioco per smartphone che promette un’esperienza realistica di un’intervento chirurgico: a tutti gli effetti, la simulazione di un’interruzione di gravidanza. E la specificità dell’intervento sarà garantita dalla scelta del livello di difficoltà. Si potrà scegliere se praticare l’aborto fino al 24esimo mese di gestazione, con tecniche di volta in volta diverse. L’immagine del gioco mostra una donna sul tavolo operatorio, in attesa di subire l’intervento. Il profilo ufficiale Twitter di Kierun Studios annuncia ufficialmente il rilascio dell’app, “ufficialmente abortita” e non nata in un gioco di parole ad hoc per l’occasione. Ma di certo la scelta di far diventare l’aborto un videogame è destinata per lo meno a far discutere, anche se non è ancora chiaro se il gioco sarà davvero commercializzato o se resterà solo una manovra pubblicitaria.

ABORTITO ANCHE IL VIDEOGIOCO?

Questo perché appare complicato, visto lo strettissimo controllo riguardo la politica di approvazione dei contenuti delle app, che Apple possa dare il via libera ad un’applicazione che può sicuramente offendere la sensibilità di moltissime persone. Uno degli sviluppatori di App più famosi, Eli Hodapp di TouchArcade.com, ha appreso con sorpresa la notizia del possibile rilascio di “Abortion Simulator”, spiegando come Apple quasi sicuramente non darà il via libera al gioco. Secondo Hodapp è legittimo avere posizioni diverse sull’aborto, ma sicuramente sminuire tutto in un semplice gioco è qualcosa che può essere ritenuta come insensibile dalla stragrande maggioranza delle persone. Dubbio legittimo visto che di fatto sul web, a parte sui profili social della società Kierun Studios, di “Abortion Simulation” non c’è ancora traccia tangibile. Il dubbio è che si tratti appunto di una manovra pubblicitaria o addirittura una “trollata”, come si dice nel gergo di internet, di pessimo gusto, ma pur sempre uno scherzo. Che diventa come sta accadendo sempre più spesso, un attacco a senso unico contro i valori della famiglia e della vita umana nascente.

Abortion Simulator app is officially aborted! pic.twitter.com/1fu1Ab9tOI — Kierun Studios (@kierun_studios) 16 agosto 2017

