AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: continua il contro-esodo (ultime notizie, oggi 17 agosto 2017)

Traffico, casello - La Presse

Continua il contro-esodo sulle autostrade italiane nonostante Ferragosto sia oggi, giovedì 17 agosto 2017, ampiamente alle spalle. Alcuni hanno infatti deciso di prolungare le loro vacanze superando anche il ponte del 15 e quindi potrebbero tornare in Italia nella giornata di oggi. Sicuramente sarà importante valutare con attenzione quanto sottolineato dal portale istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, che è aggiornato sempre in tempo reale e fornisce anche degli utili consigli su eventuali percorsi alternativi per evitare le code. Le strade più trafficate saranno ovviamente quelle in prossimità delle località di vacanze estive, soprattutto in prossimità del mare. Sicuramente ci sarà da fare attenzione soprattutto nelle prime ore del mattino che nel tardo pomeriggio anche perché l'obiettivo sarà quello di muoversi quando il termometro sarà un pochino più benevolo.

DISSERVIZI E DIFFICOLTÀ DI GIORNATA

Sono diversi i disservizi che vanno segnalati per la giornata di oggi, giovedì 17 agosto 2017, per quanto riguarda le autostrade italiane. Nella notte il portale istituzionale, Autostrade.it, ha sottolineato diverse situazioni che potrebbero portare a delle complicazioni non da poco per chi viaggerà oggi. Si parte dall'A1 Diramazione Capodichino-Tangenziale di Napoli dove al chilometro 1.6 direzione Tangenziale di Napoli troveremo i ristoranti chiusi nell'area di servizio San Pietro fino alle ore sei. Stessa situazione ma senza limite di tempo e per lavori la troveremo sull'A1 Roma-Napoli al chilometro 658.8 direzione Napoli nella stazione Casilina Ovest. Invece ci saranno disservizi legati al camper service sull'A1 Milano-Bologna al chilometro 156.5 direzione Napoli a Secchia Ovest per un guasto dell'impianto e sull'A1 Roma-Napoli al chilometro 708.4 direzione Milano a Teano est.

